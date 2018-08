von Chiara Velten

Spazierengehen ist gesund. Man kommt an die frische Luft, hält sich in Bewegung und kann seinen Gedanken freien Lauf lassen. Wenn jetzt noch ein Tier neben einem herläuft, das eine gewisse Ruhe ausstrahlt, kann so ein Spaziergang sehr erholsam sein. Die Eselei Marty neben dem Schloss Beuggen bietet seit einigen Jahren Aktivitäten mit den Eseln Angelo und Moritz – für jung und alt.

Bei Wanderungen und Kindergeburtstagen sind sie dabei

Carmen Marty leitet die Eselei und bietet neben Wanderungen auch Kindergeburtstage und tiergestützte Therapie an. Sie kümmert sich mit viel Liebe um die Tiere. Esel Angelo ist im Alter von zehn Monaten in die Familie gekommen und gehörte früher Martys Stiefvater, der irgendwann keine Zeit mehr für das Tier hatte. Mittlerweile ist der Esel zehn Jahre alt und macht fast alles mit. Mit ihm hat Carmen Marty 2015 angefangen, und ist ein Jahr später nach Rheinfelden gekommen. Moritz kam erst vor drei Monaten dazu und ist, obwohl erst drei Jahre alt, deutlich größer als Zwergesel Angelo. Er schaut sich jedoch einiges bei seinem älteren Stallgenossen ab: Als Marty die beiden Esel aus dem Stall holt, um sie vor dem nächsten Spaziergang zu putzen, streckt ihr Moritz das Hinterteil entgegen. Das habe er sich durch Angelo angewöhnt. „Ich weiß nicht, was es ist, aber die beiden haben es sehr gerne, wenn man sie am Hintern krault“, lacht Marty. „Und an den Ohren.“

Verspieltheit macht die Esel zugänglich für Kinder

Gerade diese Verspieltheit mache sie sehr zugänglich für Kinder. Deshalb wurde die Eselwanderung auch zur beliebten Aktivität bei Kindergeburtstagen. Einmal wurden die Esel sogar mit Fingerfarben bemalt. Aufgrund seiner Größe ist Angelo der Erste, an den sich die Kinder herantrauen. Aber beide hätten durch ihr ruhiges Wesen eine gewisse Anziehungskraft. „Ich finde es toll, dass man sie knuddeln kann“, meint Marty. Auch vom St. Josefshaus und anderen Einrichtungen hat sie regelmäßig Gäste. Die geführten Wanderungen sind nicht altersbegrenzt. Die Tierliebhaber dürfen die Esel zunächst putzen und pflegen und anschließend mit ihnen wandern gehen. Bei den Wanderungen ist Moritz immer ein stückweit voraus, da er längere Beine hat. „Angelo hält aber gut mit ihm mit, sobald er gemerkt hat, dass er laufen muss und nicht einfach nur Gras essen kann.“ Und die Esel haben noch weitere Eigenheiten. Moritz etwa läuft einen großen Bogen um jeden Gullideckel. Marty denkt, er spüre, dass es darunter hohl ist und hat Angst, einzustürzen.

Man muss auch mal hartnäckig bleiben

Beim Spaziergang zeigt sich, woher die Redewendung „stur wie ein Esel“ kommt. Wenn man zu viel an dem Strick zieht, bleiben die beiden einfach stehen. Marty rät, nicht aufzugeben: „Man darf kontinuierlich hartnäckig sein.“ Die Tiere laufen langsam und das beruhigt und ermöglicht, dass man die Landschaft genießen kann. Es ist nochmal etwas anderes, als mit Pferden zu laufen.

Marty vermutet, dass es daran liegt, dass Esel einen ruhigeren Pulsschlag haben als Pferde. Beim Spazieren wirkt sie vollkommen entspannt. „Das liebe ich. Mit dem Tier in der freien Natur sein zu können. Ein Bürojob könnte ich mir nicht vorstellen“, sagt sie. So wie es jetzt ist, ist Marty zufrieden. Gerne würde sie das Ganze aber hauptberuflich machen und sich dann noch mehr Esel zulegen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein