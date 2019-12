von Horatio Gollin

Herr Blatter, was war die Intention, die CDU-Senioren-Union in Rheinfelden zu gründen?

Die Senioren-Union gab es schon als Kreisverband in Lörrach und die Initiative ging von Elmar Döbele aus, der damals dort stellvertretender Kreisvorsitzender war. Es ging auch darum, eine Gruppe zu bilden, nachdem schon in anderen Städten des Kreises wie Lörrach und Schopfheim Gruppen gebildet worden waren. Es ging darum, die Interessen der älteren Generation in der Partei, der Gemeinde und darüber hinaus im politischen Bereich zu vertreten und Verbesserungen für die älteren Mitbürger zu erreichen.

Wie erreicht die Senioren-Union das?

Bei den offenen monatlichen Treffen im Gambrinus informieren wir mit Referenten der Kostenträger und Leistungsbringer über verschiedene Themen. Wir informieren über die Bezugsmöglichkeiten von Leistungen im Sozialbereich oder über altersgerechtes Wohnen, Heimaufenthalt oder zusätzliche Versorgung zu Hause. Wir hatten auch schon Geschichts- und Finanzthemen. Die Polizei hat bei uns über Sicherheit referiert. Auch von der Feuerwehr haben wir uns schon informieren lassen und von einer Apothekerin über den Umgang mit Medikamenten. Das sind auch Themen, die nicht nur Senioren, sondern auch Jüngere interessieren.

Die Senioren-Union setzt sich für Anliegen jeglicher Art von älteren Menschen ein. | Bild: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Haben sich die Themen in den 20 Jahren geändert?

Es sind eigentlich immer die gleichen Themen. Da kommt aber auch mal was Neues dazu. Wir lassen uns immer vom Oberbürgermeister und von der Bürgermeisterin sowie unserem Fraktionsvorsitzenden über Planungen in der Stadt informieren, etwa über die Bürgerheimerweiterung oder, wie bei der städtischen Wohnbau versucht wird, altersgerechte Wohnungen zur Verfügung zu stellen.

Wie viele Besucher haben die monatlichen Treffen?

Da kommen immer so 20 bis 30 Personen. Die Mitglieder bringen jemanden mit und auch Interessierte kommen vorbei.

Wie ist die Senioren-Union organisiert?

Die Senioren-Union ist eine selbständige Vereinigung in der CDU mit eigenem Vorstand und eigenem Finanzwesen so wie die Junge Union oder die Mittelstandsvereinigung. Wir müssen einen Extrabeitrag zahlen, was es schwer macht, Mitglieder zu finden, aber wir nehmen auch Mitglieder auf, die nicht in der CDU sind, sondern nur der CDU-Senioren-Union beitreten. Mitglied kann man ab 60 Jahren werden. Wir sind jetzt 20 Mitglieder. Wir waren schon mehr. Als die Beitragspflicht kam, sind einige abgesprungen.

Wie ist die Bilanz nach 20 Jahren?

Die Situation der Senioren hat sich in Rheinfelden in der letzten Zeit insgesamt verbessert mit den Angeboten, die es inzwischen gibt, oder weil versucht wird, passenden Wohnraum zu finden und auch Möglichkeiten für die Pflege zuhause. Auch die Situation für Kranke und Behinderte ist besser geworden. Aber es gibt natürlich immer noch mehr zu tun.

Wo zeigt sich das Wirken?

Ich möchte das nicht direkt uns zuschreiben. In Rheinfelden wird in dem Bereich von der Stadt und auch ehrenamtlich schon viel geleistet. Es ist meistens im Kleinen, dass irgendwo Ruhebänke aufgestellt werden. Wir erfinden nichts neu. Die Probleme sind bekannt. Wir versuchen, Einfluss zu nehmen und Anregungen zu geben, indem wir sagen, das ist notwendig. Es geht um die ärztliche und fachärztliche Versorgung, aber es geht auch um die Sicherheit auf der Straße. Da kommt viel zusammen. Das ist auch etwas, was der Stadtseniorenrat macht.

Besteht heute noch die Notwendigkeit für die Senioren-Union?

Senioren sind für jede Hilfe dankbar. Es geht auch darum, Zusammenkünfte zu ermöglichen, sich zu treffen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Gerade Vereinsamung ist eine große Gefahr im Alter. Auch dieser Gefahr wollen wir begegnen.