von Ingrid Böhm-Jacob

Der Kernstadtbeirat hat in neuer Besetzung und in großer Runde mit Bürgern als mitdiskutierenden Gästen unter dem neuen Sprecher Jürgen Maulbetsch seine Arbeit aufgenommen. Das Gremium, das sich damit auseinandersetzt, was in der Stadt Probleme bereitet oder Fragen aufwirft, hat jüngst vier Themen zum Auftakt behandelt. Breiten Raum nahm dabei die Beleuchtung ein. Mitglied Eckhard Mikuszies gab dazu den Anstoß angesichts von Beschwerden verschiedener Leute, die sich daran stören, dass der stark frequentierte Herbert-King-Park nachts unbeleuchtet ist.

Subjektiv empfundenes Sicherheitsbedürfnis

„Viele Leute gehen nicht mehr durch“, weil sich zu später Stunde dort teilweise Personengruppen aufhalten und mit „Bierflaschen herumsitzen“. Dies erzeuge ein Unsicherheitsgefühl und Unwohlsein. Dass sich gewaltsame Szenen abspielen, ist bisher zwar nicht bekannt, dennoch bestehe ein subjektiv empfundenes Sicherheitsbedürfnis nach Licht. Das gilt auch für andere Stellen in der Stadt, etwa im Bereich des Schwarzen Wegs zwischen Schillerschule und Moschee, wie Elke Streit anmerkte.

Ein Konzept könnte die Stadt gut gebrauchen

Auch die Polizei, mit der sie dazu schon im Gespräch war, habe dort ein Licht befürwortet. Als Hotspot für nächtliche Gruppen gilt auch die Rudolf-Vogel-Anlage. In der Diskussion zeigte sich recht schnell, dass man „ein Konzept für Licht an vielen Stellen“ brauchen könnte. Die Frage dabei: Ist das auch wirklich sinnvoll, angesichts zunehmender Lichtverschmutzung und den Nachteilen, die sich für Insekten und andere Tiere daraus ableiten lassen?

Systeme mit Bewegungsmeldern bevorzugt

Deshalb wurde angeregt, sich auf Systeme mit Bewegungsmeldern zu konzentrieren mit einem Licht, das nach unten abstrahlt. Beiratsmitglied Wilfried Basler räumte in der Meinungsbildung aber auch ein, dass sich manche „Schiefstände auch mit Licht nicht beheben lassen“, wofür es ebenfalls Beispiele im Stadtbereich gebe. Dem konnte Dieter Meier nur beipflichten: „Beleuchtung schafft auch keine Sicherheit.“

Jugendliche sollen ihre Treffpunkte behalten

Er wies darauf hin, dass es immer Menschen geben werde, die sich nicht so leicht ins soziale Gefüge einpassen, und empfahl, Jugendlichen ihre Treffpunkte zu lassen. Der Beirat verständigte sich auf Empfehlung von Jürgen Maulbetsch auf den Vorschlag, dass die Stadt prüfen soll „was nötig ist“.

Langsamverkehr für Radfahrer verbessern

Weiter wird sich der Kernstadtbeirat auf Anregung von Petra Lütte damit beschäftigen, wie sich der Langsamverkehr für Radfahrer verbessern lässt. Dazu werden auch Vertreter der Stadt und der IG Velo eingeladen. Auch das Mitwirken der Rheinfelder am Stadtjubiläum 2021 bot Raum für Diskussion. Hier wird der Vorsitzende den Sachstand der Planung bei der Verwaltung abfragen.

Maulbetsch wird auf Wunsch von Eckhard Mikuszies noch einen weiteren Prüfauftrag an die Stadtverwaltung stellen. Es geht um die Frage, wer für die kalte Jahreszeit im Bahnhof Sitzgelegenheiten für die Wartenden installiert. Mit dem Verkauf der Immobilie hat die Bahn die vorhandene Möblierung entfernt.