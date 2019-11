von Horatio Gollin

Hat die die Organisation der Jubiläumsfeier Sie ins Schwitzen gebracht?

Bator-Rütschlin: Am Anfang schon: Zuerst waren da nur Ideen, die besprochen werden mussten. Da gab es auch Gegenstimmen, die meinten, so passt etwas nicht. Dann wurde wieder umgemodelt. Am Schluss ist man doch auf einen Nenner gekommen. Das war, was mich persönlich ins Schwitzen gebracht hat. Etwa bei der SWR1-Party gab es Kritiker, die dachten, wir kriegen die Halle nicht voll. Ich war dann der glücklichste Mensch an dem Abend, als die Halle ausverkauft war. Das war mein Highlight am Fest.

Wie haben Sie die Helfer für das Fest rekrutiert?

Räuber: Wir hatten sehr viele Helfer aus den Reihen der Narrenzunft und den angehörigen Cliquen und weiterer Vereine. Wir hatten schon etwa zwei Jahre vorher alle Vereine angeschrieben und um Unterstützung gebeten. Das war die erste Aktion und es haben sich auch viele Vereine und Privatpersonen zum Mitmachen gemeldet.

Zu den Personen Heidi Bator-Rütschlin Heidi Bator-Rütschlin wohnt im Karsauer Ortsteil Beuggen. Bator-Rütschlin hat Automechanikerin gelernt, später umgesattelt und 20 Jahre lang eine Kantine geleitet. Die 62-Jährige ist im Ruhestand. Bator-Rütschlin ist verheiratet, hat drei Kinder und drei Enkelkinder. Jürgen Räuber Jürgen Räuber wohnt in Karsau, wo er Ortsvorsteher ist. Der 67-Jährige war Polizeibeamter und ist im Ruhestand. Räuber ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und drei Enkelkinder.

Wie ist das Feedback der Helfer?

Räuber: Die Vereine haben sich mit dem Jubiläum identifiziert und sich bis zum Schluss bei der Planung mit Anregungen und Kritik eingebracht. Meine persönliche Einschätzung ist durchweg positiv. Ich war auch schon bei verschiedenen Vereinen und habe nicht den Eindruck, dass da etwas grundlegend schief gelaufen wäre.

Wie ist das Jubiläum gelaufen?

Bator-Rütschlin: Es ist alles rund gelaufen. Jede Veranstaltung war voll. Die Verpflegung war auch gut kalkuliert. Da hätten wir auch mal mehr brauchen können. Aber das sind alles nur Kleinigkeiten, es musste keiner hungrig gehen. Zum Beispiel hat der BUND auch Apfelmosten angeboten. Am Morgen war ich erschrocken, wie voll der Hänger mit Äpfeln war, und nachmittags um 3 Uhr war der Hänger leergefegt. Auch der Handwerkermarkt war wirklich gut besucht. Beim Seilbinder mussten wir eine Dreiviertelstunde anstehen. Ich habe auch mit Ausstellern gesprochen, die waren auch alle happy.

Und wie lief die Aktion mit den Windrädern, die das ganze Dorf schmücken sollten?

Räuber: Das war eine Sonderaktion, die bei Bevölkerung sehr gut ankam. Gaby Rüsch und ihr Team sind gar nicht mehr nachgekommen mit dem Anmalen der Windrädle. Ich weiß, dass unsere Windrädle auch in Säckingen und im Hotzenwald aufgestellt wurden. Im Dorf kam damit die Verbundenheit der Bevölkerung mit unserem Jubiläum in besonderem Maße zum Ausdruck.

Ist die Dorfgemeinschaft enger zusammen gerückt?

Bator-Rütschlin: Wenn ich von mir ausgehe, sage ich ja. Für mich war das das erste Event, wo ich mich in die Gemeinde eingebracht habe. Vorher war ich nicht groß verbunden mit Karsau und durch das Event habe ich viele Kontakte geknüpft, die bis heute anhalten.

Räuber: Positiv war auch die Unterstützung seitens der Stadtverwaltung. Bei dem ganzen Drumherum von Genehmigungen bis Parkleitkonzeption haben wir jedwede Unterstützung bekommen. Auch unser zwei Frauen in der Ortsverwaltung haben Überstunden gebolzt und keine einzige aufgeschrieben, weil sie das für Karsau machen wollten.

Was bleibt vom Jubiläum für den Ortsteil?

Räuber: Was nachhaltig bleibt, ist die Chronik, die erste, die wir überhaupt haben. Nachhaltig ist auch das Geo-Caching-Projekt, die QR-Codes hängen an den Objekten und so lange sie elektronisch lesbar sind, kann man bei jedem Wetter diese Touren machen. Da lernt man auch etwas zur Ortsgeschichte. Und der Miesme bleibt im Foyer im Rathaus stehen.