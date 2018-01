Rheinfelden Es bleibt bei vier offenen Sonntagen in der Innenstadt und im Gewerbegebiet

Der Hauptausschuss sieht keinen Grund, das Konzept der verkaufsoffenen Sonntag in Rheinfelden zu ändern.

Auch 2018 werden deshalb zwei Veranstaltungen in der Innenstadt im Rahmen von Cityfest und „Märkte“ mit Sonntagsverkauf des Einzelhandels (zwischen 13 und 18 Uhr) geplant und zwei weitere im Gewerbegebiet bei der Leistungs- und Gewerbeschau Wohnen, Einrichten und Freizeit im April und im September. Die Verwaltung betrachtet die Termine nach Abgleich mit dem Regierungspräsidium als genehmigungsfähig nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum Sonntagsverkauf. „Wir gehen mit dem rechtlichen Rahmen konform“, betonte Ordnungsamtsleiter Dominic Rago in der Sitzung des Hauptausschusses.

Der Sonntagsverkauf wurde aber auf den Prüfstand gestellt, um auszuschließen, dass der Sonntagsverkauf nicht im Vordergrund steht, sondern die Veranstaltungen. Der Märkte- und Messeveranstalter Süma Maier und die IG Schildgasse haben schriftlich den Charakter der Veranstaltungen dargestellt und auch Besucherprognosen nach den Erfahrungswerten geliefert: Mindestens 12 000 sollen es beim Cityfest sein, 8000 bei Märkte und in der Schildgasse während drei Tagen rund 16 000 Besucher aus dem gesamten Umkreis, davon etwa 3000 Besucher am Sonntag. Das Sonntagsgebot sorgt dennoch für Diskussion.

Die Stadt nehme das Thema ernst, betonte OB Klaus Eberhardt und verwies darauf, dass die Kirchen um Stellungnahme gebeten wurden. Bisher sei sie aber nicht eingegangen. Dass der Sonntag den Kirchen wichtig ist, wird aber angenommen. Eberhardt verwies darauf, dass die evangelische Kirche mit den katholischen Vertretern eine Diskussion mit Verwaltung und Fraktionen im März plane. Daran werde man teilnehmen und sich Fragen stellen. „Ich bin gespannt auf die Betrachtungsweise von außen“, so der OB.

Die Wortmeldungen aus den Fraktionen standen dennoch dafür, am bewährten Kurs festzuhalten, denn „wir können nicht bis April warten“, so Paul Renz (CDU), um Entscheidungen zu treffen. Für die SPD erklärte Karin Paulsen-Zenke, dass es Konsens gebe, dass Sonntage einen wesentlichen Wert darstellen. Karin Reichert-Moser (FW) sprach sich ebenso dafür aus, die Argumente der Kirche anzuhören, aber die bewährte Regelung zu belassen. Gustav Fischer (SPD) gab zu bedenken, dass in der Vergangenheit die evangelische Kirche sogar schon Gelände für die Innenstadtveranstaltung gegeben habe. Es gebe somit keinen Grund etwas hoch zuzoomen. „Wir sind so zufrieden“, erklärte er auch mit Blick auf das Interesse im Gewerbeverein.