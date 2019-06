von Ralf H. Dorweiler

Allzu oft kommt es vor, dass Kinderbetreuungsfachkräfte in Kitas wertvolle Zeit auf hauswirtschaftliche Tätigkeiten aufwenden müssen, weil für solche Aufgaben einfach zu wenige Stellenanteile vorhanden sind. Das soll sich nun ändern. Insgesamt etwa eine volle neue Stelle will die Stadt für alle vier ihrer Kindertageseinrichtungen schaffen. Dem stimmten in ihrer jüngsten Sitzung die Mitglieder des Hauptausschusses einstimmig zu.

Zusätzliche Gelder bei Vertragsabschluss

Mit der Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes durch den Bund und des Paktes für gute Bildung und Betreuung durch das Land Baden-Württemberg ist laut Verwaltung nicht vor Ende 2019 zu rechnen. Erst, wenn alle 16 Bundesländer den Vertrag mit dem Bund ratifiziert haben, kann mit zusätzlichen Geldern gerechnet werden.

Die Zustände schrittweise verbessern

Durch die Erhöhung der FAG-Leistungen im Jahr 2019 im Vergleich zu 2018 um etwa 60 000 Euro wird bei der Stadt mit Einnahmen gerechnet, mit denen man den Aufwand im laufenden Haushaltsjahr für die Kinderbetreuung gegenrechnen könne. Da die Finanzen darstellbar waren, wurde eine schrittweise Verbesserung der Qualität in den Kitas bereits zum neuen Kindergartenjahr im September 2019 diskutiert.

Das pädagogische Personal entlasten

Von den Leitungen der städtischen Einrichtungen sowie den kirchlichen und freien Trägern wurde als bedeutendste Maßnahme genannt, das stark belastete pädagogische Personal zu entlasten. Zu oft sind die mit der Zubereitung von Mahlzeiten, Geschirr abspülen, Wäsche waschen, Betten beziehen oder dem Reinigen in der Kita befasst. Es gab bisher einen Schlüssel für hauswirtschaftliche Stellenanteile in einer Kita, der sich an der Anzahl der ausgegebenen Mittagessen an die Kinder orientierte.

Bestehende Regelungen nicht ausreichend

Im Betreuungsalltag hatte sich aber herausgestellt, dass die bestehende Regelung nicht ausreichend war. Die Betreuerinnen mussten selbst mit anpacken. „In Zeiten des Fachkräftemangels beim pädagogischen Fachpersonal ist dies nicht nur unwirtschaftlich, sondern schreckt zunehmend auch Mitarbeiterinnen ab, diesen Beruf auszuüben“, sagte Doris Cimander, stellvertretende Amtsleiterin im Amt für Familie, Jugend und Senioren.

Dauerhafte Kosten von 38500 Euro im Jahr

Für die Stadt ergibt sich für ihre vier Einrichtungen in der Summe etwa eine Stelle mehr, die dauerhafte Kosten in Höhe von 38 500 Euro im Jahr verursachen wird. Praktisch könnten die entsprechenden Stellenanteile je Einrichtung überwiegend durch Stundenaufstockung bei bestehendem Personal erfolgen. Der Anteil für das Jahr 2019 läge anteilig bei 12 800 Euro.

Gemeinderat muss noch entscheiden

Über alle Einrichtungen, also auch die kirchlicher und freier Träger, ergibt sich ein dauerhafter finanzieller Mehrbetrag in Höhe von rund 160 000 Euro im Jahr. Für 2019 bleiben anteilig 52 000 Euro, die über die bereits genannte FAG-Umlagenerhöhung in Höhe von 60 000 Euro gedeckt sind. Die Entscheidung muss formal jetzt noch den Gemeinderat passieren.