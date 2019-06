von Horatio Gollin

Mit dunklen Wolken hatte sich der Abendhimmel verzogen. Aus der Ferne war Donnergrollen zu hören. Vereinzelte Tropfen kündigten schlechtes Wetter an – letztlich machte das Wetter den Rhyfelder Wildsäu bei ihrem ersten Beer-&-Food-Fest einen Strich durch die Rechnung.

Die erste Auflage des zweitägigen Beer-&-Food-Fests der Rhyfelder Wildsäu 1987 auf dem Festplatz beim Tutti Kiesi hätte noch ein paar Besucher mehr vertragen. „Am Mittag war es relativ gut besucht, dann hat es abgeflacht und nimmt jetzt am Abend wieder zu“, erklärte Cliquenvorsitzender Maik Dages am Samstag. „Wir wollten mal wieder was Neues in der Stadt bieten und schauen, wie es angenommen wird.“ Food-Trucks seien derzeit angesagt, meinte Dages.

Das Beer-&-Food-Fest hatte die Clique als offenes Familienfest ohne Eintritt konzipiert. „Ein normales Street-Food-Fest ist um 21 Uhr vorbei, aber wir bieten ein Abendprogramm mit Live-Musik“, erklärte Dages. Trotz des schlechten Wetters kamen zum Konzert der Karlsruher Rockabilly-Band King Cruisers noch mehr Besucher.

Im Festzelt für 100 Personen hatten die Wildsäue auch für überdachte Sitzmöglichkeiten gesorgt. Mit einem Frühschoppenkonzert der Warmbacher Schmugglermusik fand das musikalische Programm auch am Sonntag seine Fortsetzung. Bei recht milden Temperaturen blieb aber auch dann der große Andrang noch aus.

Neun Foodtrucks, zwei Bierbrunnen und eine Cocktailbar zierten am Wochenende den Festplatz auf dem Tutti-Kiesi-Areal. | Bild: Horatio Gollin

Neun Foodtrucks umrahmten die Cocktailbar der Rhyfelder Wildsäu und zwei Bierbrunnen, die die Clique betrieb. Dages erklärte, dass die Clique 2017 ihre letzte Hallenveranstaltung hatte und damals schon zwei Foodtrucks eingebunden hatte, um weniger Aufwand mit dem Essen zu haben. „Daraus entwickelte sich die Idee, ein Beer-&-Food-Fest zu machen.“

20 Helfer waren in der Bar, im Festzelt und in den Bierbrunnen im Einsatz, um ihre Gäste mit einem breiten Bierangebot und Cocktails zu versorgen. Zudem waren sechs Springer eingeplant und zwei Mitglieder für die Nachtwache eingeteilt. Bei den Food-Truckern hatte die Clique auf Vielfalt geachtet – kein Essensangebot gab es doppelt. „Bei besserem Wetter wäre es eine coole Party gewesen“, meinte Andreas Leber vom Foodtruck Waffelträume. „An guten Tagen geben wir 800 bis 1000 Waffeln aus. Das haben wir hier nicht geschafft.“

Tagsüber sei der Verkauf schleppend gewesen, abends wieder okay. Beim Foodtruck Pasta Perbene hatten sie aufgrund der Wettervorhersagen schon mit weniger Besuchern gerechnet. „Im Vergleich zu Bratwürsten servieren wir weniger, weil wir jede Portion frisch zubereiten“, sagte Wolfgang Leppert. An Top-Tagen werden 250 Portionen verkauft. Für das Beer-&-Food-Fest haben sie insgesamt so viele geplant. „Das dürfte aufgehen“, erklärte Wolfgang Leppert. Am Samstag waren mehr als 100 Portionen verkauft worden.

Einzeln oder bis zu sechs Spieler konnten ihre Schießkünste in einer Video-Schießbude mit 24 Szenarien wie etwa Enten- oder Wildschweinjagd unter Beweis stellen. Auf der von Energiedienst gesponserten Hüpfburg konnten sich die Kinder austoben, während die Eltern bei Burgern, Cevapcici, Flammkuchen und Nachos zugriffen. „Es könnte mehr los sein, aber das ist wetterbedingt“, meinte ein Rheinfelder Besucher. Mit dem Essensangebot war er zufrieden. „Ich finde das super, dass eine Clique den Mut hat, so etwas aufzuziehen“, lobte ein zweiter Festbesucher.