von Horatio Gollin

Frau Strecker, gehört Erich Kästner noch zum Bestand der Bibliothek?

Aktuell haben wir 28 Bücher von Erich Kästner im Bestand, davon sind vier Bücher eine Comic-Umsetzung. Die Comicfassungen kommen nicht so gut an wie die klassischen Kinder- und Jugendbücher. Unter den Kinder- und Jugendbüchern kennt man "Emil und die Detektive", "Pünktchen und Anton", "das doppelte Lottchen", "das fliegende Klassenzimmer". Der "35. Mai" ist schon weniger bekannt. "Emil und die Detektive" haben wir sogar drei Mal.

Was zeichnet Kästner als Autor aus?

Erich Kästner ist ein Autor, der für Jungen und für Mädchen schreibt. Er nimmt Kinder ernst. Was ich an ihm schätze, ist auch seine Warmherzigkeit, die in allen Geschichten steckt. Ich fand seine Geschichten auch immer spannend. Für Erwachsene hat er Gedichte und Romane geschrieben. Den Roman "Fabian" zum Beispiel kennen oft eher die älteren Leser, er wird immer noch nachgefragt. Bei jüngeren Erwachsenen, meine ich, ist er als Erwachsenenautor kaum bekannt, sie kennen ihn eher über die Kinder- und Jugendbücher.

Führt die Stadtbibliothek Kästner auch unter den Non-Book-Medien?

Ja, wir haben auch vier Hörbücher und acht Verfilmungen.

Greifen die jungen Leser auch nach Werken von Kästner?

"Emil und die Detektive" oder "das doppelte Lottchen" wurden zum Beispiel im letzten Jahr gut ausgeliehen, der "35. Mai" deutlich weniger. Das ist aber wechselhaft. Da kommt eine neue Verfilmung, wie beim fliegenden Klassenzimmer, und schon kommen die Bücher wieder ins Gespräch. Kästner ist kein Autor, der dadurch im Gespräch ist, weil der Einband pinkfarben oder ein Dinosaurier darauf ist. Klassiker transportieren sich dadurch, dass sie bei vielen beliebt sind, und sie dadurch auch Kindern nahe gebracht werden. Es sind Geschichten, die auch schon die Eltern gelesen haben. Kinder stoßen nicht unbedingt selbst auf Bücher, es ist gut, wenn sie Hinweise erhalten.

Wie kommen Kinder an Bücher?

Die Optik macht auf die Bücher aufmerksam. Das Cover bleibt ein wichtiges Kriterium. Und Kinder müssen mit den Möglichkeiten, wo man Bücher findet, in Kontakt kommen. Das gilt für die Bibliothek wie für die Buchhandlung. Aktuell ist "Gregs Tagebuch" sehr beliebt. Das hat sich zunächst von Mund zu Mund weitertransportiert, so ähnlich wie Harry Potter. Wenn die ersten begeistert sind, zieht das neue Leser nach. Auch über eine Verfilmung kommen sie ins Gespräch, aber ganz wichtig sind Verwandte, Freunde, Lehrer, das ganze Umfeld, das Lesen und Bücher an ein Kind heran trägt.

Wie sind die Ausleihzahlen für Kästner-Bücher im Vergleich zu Gregs Tagebuch?

"Gregs Tagebuch" ist eine Mischung aus Buch und Comic. Das ist eine ganz andere Form, die mit Kinder-Erzählungen nicht vergleichbar sind. Die Ausleihzahlen für Kästners Geschichten für Kinder und Jugendliche sind sehr gut. Er ist einer der Literaten, die nicht wegzudenken sind, sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen.

Sind zum Geburtstag des Autors Aktionen geplant?

Anlässlich des Geburtstags des Autors werden wir die Kästner-Medien extra präsentieren.