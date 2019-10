von Heinz Vollmar

Einkehrmöglichkeiten gibt es viele in der Region. Eine spezielle Nische stellen Vereinsgaststätten dar. Zunächst einmal für Veranstaltungen ihres Vereins und für dessen Mitglieder da, sind einige auch nur an den Tagen mit Sportbetrieb offen. Andere bieten aber regelmäßige Öffnungszeiten und haben ihr Publikum weit über die Vereinsmitglieder hinaus gefunden – diese stellen wir in einer Serie vor. Heute: die Sportgaststätte des SC Minseln 1955.

Der erste Eindruck: Das Vereinsdomizil wurde 2016/2017 vollständig saniert. Nahezu 50 Sitzplätze im Inneren sowie eine Gartenwirtschaft mit mehr als 100 Sitzplätzen ergänzen das helle Ambiente.

Der Wirt: Mit Enver Rexha verfügt der Sportclub Minseln seit November 2017 über einen Vereinswirt, der ausgebildeter Hotelfachmann ist und der über viele Jahre Erfahrung in der Gastronomieszene verfügt. Der gebürtige Kosovare war auch einige Jahre als Geschäftsführer im Gasthaus „Sonne" in Rümmingen tätig. Mit der Übernahme der Sportgaststätte „Zum Weiher" erfüllte er sich den Traum, selbstständig zu arbeiten. Außerdem liebt er den Fußballsport.

Die Atmosphäre: Die Sportgaststätte des SC Minseln besticht durch ihre ruhige Lage und ihre gute Anbindung nach Rheinfelden und in die übrigen Dinkelberggemeinden. Das gemütliche Ambiente im Innenbereich mit der neuen Einrichtung sowie der Außenbereich mit einer Sitzlounge und einem Grillstand laden während der Sommermonate die Gäste und Vereinsmitglieder zum Verweilen ein. In diesem Zusammenhang erwähnt Enver Rexha die kulinarischen Grill-Büfetts sowie das Public Viewing.

