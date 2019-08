von Horatio Gollin

Schweizer Kunden werden in Deutschland ambivalent betrachtet. Einerseits bilden sich an manchen Tagen an den Supermarktkassen lange Schlangen mit Schweizern, die übervolle Einkaufswagen vor sich her schieben.

In manchen Geschäften muss die Kassenkraft gar noch zeitaufwendig den Rückerstattungsantrag ausfüllen. Parkplätze sind belegt von Autos mit Schweizer Kennzeichen. An der Grenze gibt es Staus, weil die grünen Zettel noch abgestempelt werden müssen. Andererseits profitieren die Einzelhändler von der zusätzlichen Kundschaft und der hohen Kaufkraft.

Ohne Schweizer Kunden gäbe es das eine oder andere Geschäft vielleicht gar nicht mehr – und damit viele Arbeitsplätze. Da die Mehrwertsteuer im gleichen Geschäft wieder eingelöst wird, gilt die Rückerstattung auch als gutes Mittel, um Kunden zu binden. Die Einführung einer Bagatellgrenze bei der Mehrwertsteuererstattung ab 2020 löst daher beim Handel in der Innenstadt gemischte Gefühle aus.

Einzelhandel übt Kritik

„Das Thema hat sich erledigt. Dazu wurde eigentlich alles gesagt“, erklärt Firmengründer Jörg Hieber auf Nachfrage. Der Betreiber zweier Lebensmittelmärkte in Rheinfelden hat sich im Vorfeld eingesetzt, um eine Bagatellgrenze zu verhindern.

„Ich denke, dass die Politik noch eine akzeptable Lösung hinbekommen hat“, sagt Hieber zu der 50-Euro-Grenze, die künftig für die Rückerstattung bei einem Einkauf in einem Geschäft gilt. Die ursprünglichen Pläne des Bundesfinanzministeriums, eine Bagatellgrenze mit einer Höhe von 175 Euro einzuführen, wurden fallen gelassen.

Während die Pressereferentin des schwedischen Textilhandelskette H&M mit Filiale im Hochrheincenter keine Aussage zur Auswirkung der der Bagatellgrenze auf das Kaufverhalten treffen kann, löst das Thema im Schuhhaus Werdich im gleichen Gebäude wenig Begeisterung aus.

Filialleiterin Anja Eberle geht davon aus, dass dadurch Einkäufe zu niedrigeren Beträgen ausfallen werden. Sie glaubt nicht, dass Kunden, die beispielsweise Kinderschuhe für 30 Euro kaufen, noch einen Artikel dazu nehmen, um die Bagatellgrenze zu erreichen. „Damit werden vor allem die Geringverdiener in der Schweiz bestraft“, meint Eberle. 20 Euro seien auch für etliche Schweizer viel Geld. „Die kommen dann nur noch einmal im Jahr und nicht mehr zu jeder Saison.“

„Bagatellgrenze ist Quatsch“

Ähnliche Bedenken hat auch Patricia Merkel von der Buchhandlung Merkel, wo bislang für jeden Betrag eine Ausfuhrbescheinigung erstellt wurde. „Eine Bagatellgrenze einzuführen ist Quatsch“, sagt Merkel, da bei vielen Einzelhändlern ein Betrag von 50 Euro nicht erreicht wird. „Aber ich hoffe, dass unsere Kunden nicht nur wegen der Mehrwertsteuerrückerstattung zu uns gekommen sind.“

Der grenznahe Einzelhandel ist auf die Schweizer Kundschaft angewiesen, da diese das südliche Einzugsgebiet der Geschäfte darstellen. „Für die ganze Hochrheinschiene ist die Mehrwertsteuerrückerstattung wichtig“, meint Merkel.

Manche begrüßen die Entscheidung

Es gibt aber auch Einzelhändler, die die Einführung der Bagatellgrenze weniger kritisch sehen. „Uns ist das egal. Wir füllen grundsätzlich keine grünen Zettel aus. Das schreckt keine Kundschaft ab“, sagt Regina Keßner vom Weltladen Vamos Caminando. „Die Kunden wissen, dass wir ein Weltladen sind und wir das ehrenamtlich machen.“

Im Spielwarenladen Monsterspaß wird die Einführung der Bagatellgrenze sogar begrüßt. „Ich erachte das als sinnvoll, deswegen kommt nicht ein Kunde weniger“, meint Inhaber Ingo Adlberger. Bei geringen Beträgen wird dort jetzt schon kein grüner Zettel ausgefüllt, da der Zeitaufwand doch ins Gewicht fällt.

Einige sehen es locker

Zwei Schweizerinnen verladen in der Kapuzinerstraße ihre Einkäufe in ein Auto mit Basler Kennzeichen. „Es ist trotzdem günstiger in Deutschland einzukaufen“, erklärt eine der beiden. „Wir gehen in verschiedene Geschäfte und dann gibt es halt nicht mehr bei jedem Einkauf eine Rückerstattung.“

Die zweite Frau stimmt ihr zu und erklärt: „Wir haben unseren Spaß beim Einkaufsbummel, da schauen wir nicht auf jeden Euro.“ Auf dem Parkplatz im Metzgerareal sieht das ein Magdener kritischer: „In der Schweiz sind zwar die Löhne höher, aber das Leben ist auch teurer. Wenn einer ein enges Budget hat, dann geht ihm jetzt auch noch die Mehrwertsteuer verloren.“