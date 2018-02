Rheinfelden Eltern müssen mehr fürs Mittagessen ihrer Kinder bezahlen

Die Stadt ist von der Kostendeckung bei den Gebühren weit entfernt. Künftig kostet das Mittagessen in den Mensen der Schulen 3,80 Euro pro Tag.

Populär ist das Thema höhere Preise nicht. Dennoch zeigt sich die Haushaltsstrukturkommission überzeugt, dass sie an der Gebührenschraube drehen muss. Deshalb werden Früh- und Spätbetreuung sowie Mittagessen an den Schulen teurer. Dennoch lässt sich die Kommune dabei von sozialen Gesichtspunkten leiten. Kostendeckung ist kein Thema. Für Eltern verteuert sich im nächsten Schuljahr das Mittagessen ihrer Kinder von 3,50 auf 3,80 Euro. Die Betreuung an der Hans-Thoma-Schule kostet mit 30 Euro zehn Euro mehr, an Hebel- und Dinkelbergschule künftig sogar 40 Euro.

Was in den Schulmensen mittags auf den Tisch kommt, ist hoch subventioniert. Wenn man Verwaltungs-, Personalkosten, Abschreibung von Gebäude und Geräten sowie Bewirtschaftung zusammenrechnet, kommt sie heute auf eine Summe von deutlich über 100.000 Euro allein bei der Hans-Thoma-Schule. Wenn künftig 30 Cent mehr am Mittag verlangt werden, dann liegt die Kostendeckung auch nur bei knapp 54 Prozent, rechnet Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler vor. Welche Kosten ins Gewicht fallen, differiert von Schule zu Schule, entsprechend schwankt die Kostendeckung.

In der Campus-Mensa tragen 3,50 Euro nur zu einer Kostendeckung von knapp 30 Prozent bei. Als die ersten Schulessen 1998 eingeführt wurden, haben Eltern fünf Mark am Tag bezahlt, 2003 wurde auf drei Euro erhöht und zuletzt 2014 auf 3,50 Euro. Schuler wies im Hauptausschuss darauf hin, dass die vorgeschlagene Erhöhung im Kreisvergleich moderat ausfalle, andere Städte liegen schon bei vier Euro.

1993 wurde die erste Kernzeitbetreuung an Grundschulen eingerichtet. Das ist ein Angebot für Eltern und Alleinerziehende, die berufstätig sind und ihre Kinder in der Schule gut versorgt wissen wollen, auch wenn sie keine Ganztagsschule ist. Bisher zahlen Eltern an der Hans-Thoma-Schule für die Betreuung zwischen 7 und 8 Uhr sowie für die Zeit zwischen 16.30 und 17.30 Uhr im Monat 240 Euro für den Schüler. Werden mehrere Kinder einer Familie betreut, reduziert sich der Preis. Der Aufwand für das Angebot ist recht hoch. 30 500 kostet das Personal dafür, dazu kommen zwei weitere Stellen mit 8000 Euro. Die Stadtverwaltung stellt deshalb eine beachtliche Differenz zwischen Haben und Soll aus, wenn sie 46.000 Euro zuschießt.

Damit die Kostendeckung nicht länger bei 25 Prozent liegt, geht die Gebühr im nächsten Schuljahr auf 360 Euro hoch. Kostendeckung würde an der Hans-Thoma-Schule erst bei rund 625 Euro für die 100 Kinder.

Alfred Winkler fand es nicht nachvollziehbar, warum die Stadt nicht für alle Schulen einen einheitlichen Gesamtdeckungsgrad festlegt. Dieses Prinzip werde auch bei den Friedhofsgebühren verfolgt. „Das Betreuungsgeld für Eltern müsste identisch sein“, lautete die SPD-Forderung. Auch Paul Renz (CDU) interessierte sich für die Begründung, warum es Unterschiede gibt. Karin Reichert-Moser (FWV) sprach sich dafür aus, dass die Berechnungsgrundlagen transparent sind. Am Ende bleiben unterschiedliche Gebühren. Die begründet die Verwaltung damit, dass unterschiedliche Kosten auch beim Personaleinsatz und bei der Abschreibung entstehen. Grundsätzlich hofft die Verwaltung, dass das Land wieder bei der Förderung einsteigt. Bei zwei Enthaltungen wurden die neuen Gebühren an den Schulen beschlossen.

Essen und Betreuung

Zum Schuljahr 2018/2019 ändern sich die Preise fürs Mittagessen an Schulen. Es gilt der neue Preis von 3,80 Euro am Tag. Für Früh- und Spätbetreuung an der Hans-Thoma-Schule sind 20 Euro am Tag zu zahlen. An Hebel und Dinkelbergschule kostet sie 40 Euro.