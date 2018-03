Rheinfelden Elisabeth Veith stellt im Haus Salmegg aus

Das Haus Salmegg zeigt eine Werkschau der Rheinfelder Künstlerin Elisabeth Veith. Die Ausstellung ist noch bis Mitte April geöffnet.

Wie ein roter Phönix, der aus der Asche steigt, wirkt das früheste Bild in der Ausstellung von Elisabeth Veith im Haus Salmegg. Es ist ein Schlüsselwerk in ihrem Schaffen, weil es ihr erstes abstraktes Bild ist. Das 1993 entstandene Bild gab den Auslöser für die weiteren assoziativen Arbeiten der Rheinfelder Künstlerin. „Mixed media oder gemischte Gefühle“ nennt Veith diese vom Kulturamt veranstaltete Schau mit Farb- und Materialcollagen, Objekten und Skulpturen, die einen Zeitraum von 25 Jahren umfassen.

Seit 2003 arbeitet die Künstlerin im Kesselhaus in Weil am Rhein, wo sie vier Jahre lang Sprecherin der Ateliergemeinschaft war und gerade in das Atelier 16 umgezogen ist. Den Umzug hat sie dafür genutzt, einiges auszusortieren, im übertragenen Sinn „über die Bücher zu gehen“ und Raum für Neues zu schaffen. Seit einigen Jahren ist Elisabeth Veith auch als Kuratorin sehr aktiv, sowohl bei Ausstellungen des Kulturamts in der Rathausgalerie als auch in der Reihe „Kunst im Markt“ bei Hieber in Lörrach.

So hat sie ihr Tätigkeitsfeld auf drei Standbeine verteilt: als freie Künstlerin, als Grafikdesignerin und als Kuratorin. Da versteht es sich von selbst, dass Elisabeth Veith auch ihre große Einzelschau in den Räumen des Hauses Salmegg mit gestalterischem Geschick und gutem Auge für die Hängung eingerichtet hat. Nicht überfrachten, nicht zu dicht hängen lautet ihre Devise, und so kann der Betrachter von Raum zu Raum die assoziationsreichen Materialbilder, Collagen und Objekte auf sich wirken lassen.

Das Arbeiten im Weiler Atelier genießt Veith sehr. Tür zu, Ruhe, ein ideales Umfeld, um den Kopf frei zu bekommen und sich voll und ganz in den Kunstmodus zu begeben. Ihr Ausgangsmaterial ist Papier, Pappe, Karton, Farbe. Veith taucht die Papiere in große Kleisterwannen, mischt sie mit Farbe, knetet, knüllt, formt, modelliert sie zu variationsreichen Gebilden. Oft wirken diese reliefhaften Strukturen und Faltungen sehr haptisch, ja fast stofflich, obwohl Veith keine Stoffe verwendet. Aber viele andere Materialien aus dem Alltäglichen: Wellpappe, papierene Teesäcke mit Aufdrucken, die noch durchscheinen, Zeitungspapier. In einer Serie kleinformatiger Arbeiten aus dem Wallis von 1997, die einen „bunten Auftakt“ zu der Ausstellung bilden, hat sie Fahrkarten, Landkarten oder Etiketten von Packpapier collagiert.

Eine ganz andere Technik, die ohne Collageelemente auskommt, sind die Bilder auf einfachen Holzplatten vom Baumarkt, in denen Veith mit Spachteltechnik, Abschleifen und lasierendem Farbauftrag vielschichtige Bildwirkungen erzielt. Zu sehen sind auch Bilder, die 2017 im „Sommeratelier“ im Schauraum des Kulturamts entstanden sind. Wunderschöne Arbeiten in Grün-, Blau- und Gelbtönen, die an den Aufbruch des Frühlings, an Sommer, an Natur denken lassen. Überhaupt sind es oft Naturassoziationen, die einem beim Anblick der Werke in den Sinn kommen. Vor allem durch das intensive Blau, das zu den bevorzugten Farbtönen von Elisabeth Veith gehört. Viele ihrer Materialbilder erinnern an Meeresstimmungen.

Das Wasser, die Bewegung, der Himmel, Bilder, die beim Betrachten der Wolken aufsteigen, solche Eindrücke beim Wandern, beim Spazierengehen speichert Elisabeth Veith und lässt sie dann frei und intuitiv beim Werkprozess in ihre Mischtechniken mit Stiften, Wachskreide oder Acrylfarben einfließen. Oft sind es persönliche Erlebnisse und Ereignisse, die sie verarbeitet, so wie etwa die „Erinnerung an einen Freund“ in dem großformatigen Bild auf Karton, in dem impulsive grüne Farbspuren und fließende Farbbewegungen zu sehen sind. Auch Gedanken an den kürzlich verstorbenen Kesselhaus-Künstler Paul Kochka Thevenet, einen langjährigen Weggefährten, hat Elisabeth Veith in einer Collage umgesetzt – kurz: In jedem Raum gibt es viel zu entdecken.

Die Ausstellung im Haus Salmegg ist noch bis 15. April, jeweils Samstag und Sonntag, 12 bis 17 Uhr geöffnet.