Rheinfelden Elektrofachmarkts Villringer: Erweiterung zur Stärkung des Einzelhandels

Die Erweiterung der Verkaufsfläche des Elektrofachmarkts Villringer im Gewerbegebiet Schildgasse um 600 Quadratmeter war Thema im Bau- und Umweltausschuss.

Industrie- und Handelskammer sowie das Büro Lademann, das ein Konzept zur Stärkung des Einzelhandels im Stadtzentrum entwickelte, stimmen in ihrer Bewertung einer Erweiterung des Elektrofachmarkts Villringer im Gewerbegebiet Schildgasse nicht überein. Die IHK hält die Planungsänderung zugunsten des Projekts für sinnvoll, die GmbH hält für ein solches Projekt auch die Innenstadt als wünschenswert.

Die IHK betrachtet die Ausweitung der Verkaufsfläche um 600 auf 1500Quadratmeter als eine Maßnahme, um die Existenz des Betriebs zu sichern. Davon profitiere auch Rheinfelden als Einkaufsstadt, heißt es. Die Gutachter der Gesellschaft für Unternehmens- und Kommunalberatung haken sich jedoch an der Größe des zentrenrelevanten Sortiments ein, das sie deutlich reduziert sehen möchten. Der Bau- und Umweltausschuss folgte am Donnerstag der Empfehlung von Verwaltung und IHK und stimmte zu, die Änderung für ein Sondergebiet zuzulassen, damit das Projekt realisiert werden kann. Der Gemeinderat wird sich damit noch abschließend befassen.

Onlinehandel als größter Konkurrent

Ulrike Kammerer, die das Projekt in seiner Bedeutung für die Bauleitplanung erläuterte, sprach davon, dass der Elektrofachmarkt zu 40 Prozent Sortimente anbiete, die auch für das Zentrum eine Rolle spielen. Sie betonte aber auch, dass der „Onlinehandel der größte Konkurrent“ sei. In der Bewertung spreche viel dafür, die Verkaufsfläche um weitere 600 Quadratmeter auszudehnen, da in der Praxis im Angebot eine „scharfe Trennung der Branche sehr schwierig“ sei und das Unternehmen damit in der Schildgasse seine Zukunft sichere.

Aus Sicht der Verwaltung kommt es darauf an, dass der Gemeinderat eine richtige Abwägung der Interessen aus den Stellungnahmen Anhörung trifft. Die Größenordnung, um die es sich handelt, bezeichnete Oberbürgermeister Klaus Eberhardt als „moderat“. Der Handelsverband Südbaden nimmt die Änderung des Bebauungsplans zustimmend zur Kenntnis und merkt an, dass es immer wichtiger werde, repräsentative Verkaufsräume auszubauen, damit der Kunde ins Geschäft kommt und nicht Online kauft. Von einem Elektromarkt erwarten Käufer außerdem ein Vollsortiment. Obwohl der Markt außerhalb des zentralen Versorgungsbereichs liegt, stimmt der Handelsverband der Ausnahme vom Märkte und Zentrenkonzepts zu.