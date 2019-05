von Ralf H. Dorweiler

Die mögliche Einführung einer Bagatellgrenze für die Mehrwertsteuerrückerstattung trifft in der Region bei Einzelhändlern und Politik auf kritische Gegenpositionen. Auch die Rheinfelder Einzelhändler sehen die grünen Zettel als ausgleichenden Wettbewerbsvorteil, auf den sie nicht verzichten wollen. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt geht davon aus, dass eine Einführung einer Bagatellgrenze in Rheinfelden für Einbußen sorgen würde. Die IHK Hochrhein-Bodensee positioniert sich ähnlich.

Mehr als fünf Millionen Ausfuhrscheine

Im Bereich des Hauptzollamts Lörrach werden jährlich mehr als fünf Millionen Ausfuhrscheine bearbeitet. Nach Angaben der Zollgewerkschaft bindet das 130 Mitarbeiter. Sollte man Einkäufe bis zu einem bestimmten Betrag von der Mehrwertsteuerrückerstattung ausschließen – im Gespräch sind 175 Euro – könnte dies zu einer signifikanten personellen Entlastung führen. Der Rechnungsprüfungsausschuss des Bundes fordert das schon länger. Unter Führung von Wolfgang Schäuble war das Finanzministerium dem nicht gefolgt; unter SPD-Finanzminister Olaf Scholz scheint sich das nun zu ändern.

Städte und Gemeinden haben viele Vorteile

Frank Sattler, der Sprecher des Leistungsverbunds des Gewerbevereins Rheinfelden, wird beim Thema Bagatellgrenze sofort ganz ernst. „Das gesamte Grenzland vom Bodensee bis Weil am Rhein profitiert von der bisherigen Handhabung der Mehrwertsteuererstattung für Schweizer Kunden“, sagt er. Die Städte und Gemeinden hätten in vielerlei Hinsicht Vorteile von der Regelung: Der Einzelhandel habe Tausende Arbeitsplätze schaffen können, höhere Umsätze würden sich auf die Umsatzsteuer durchschlagen, die Städte seien belebt und damit attraktiv. Besonders in Zeiten des starken Onlinehandels seien die Schweizer Kunden wichtig.

OB befürchtet Nachteil für heimischen Handel

Das bestätigt der Oberbürgermeister. Eberhardt sieht die bisherige Regelung der Mehrwertsteuerrückerstattung ohne Bagatellgrenze auch für sinnvoll, weil der heimische Einzelhandel ansonsten aufgrund der Grenzlage einen Nachteil durch einen geringeren Einzugsbereich hätte. „Und Rheinfelden ist nun mal der Ort mit der schwierigsten Situation“, fügt Sattler hinzu. Nach der Schließung der alten Rheinbrücke für den motorisierten Verkehr gebe es in Rheinfelden keinen direkten Einkaufsverkehr in die Stadt. Die Schweizer müssen über die Autobahn kommen. Manch einer denkt, dass mögliche Kunden dann gleich nach Lörrach weiterfahren.

IHK positioniert sich mit Resolution klar

Rund 30 Prozent bis mehr als 50 Prozent des Umsatzes in der Grenzregion werden nach Studien der IHK Hochrhein-Bodensee durch Schweizer Kunden generiert. Die Kammer hat sich in einer Resolution klar positioniert: Die Einführung einer Bagatellgrenze sei ein „grobes Eigentor.“ Eine Bagatellgrenze – vor allem in der Höhe von 175 Euro – beträfe das Gros aller Einkäufe der Schweizer. Frank Sattler geht davon aus, dass eine Bagatellgrenze in Höhe von 175 Euro dem Rheinfelder Einzelhandel 20 bis 30 Prozent Umsatzeinbußen bringe. Auch ein niedrigerer Grenzbetrag würde die Rückgänge nicht vermeiden. Sattler: „Die meisten Scheine zur Mehrwertsteuererstattung liegen unter 50 Euro.“

Schweizer Händler haben Preise gesenkt

Das Einkaufen zwischen beiden Ländern unterliege vielen Faktoren, etwa auch dem Wechselkurs. Komme es da zu Änderungen, würden die Schweizer wieder vermehrt bei sich einkaufen. „Außerdem sind die Schweizer Händler nachgezogen und haben die Preise gesenkt“, so Sattler. Er sagt voraus, dass sich mit einer Bagatellgrenze die positive Entwicklung am Hochrhein umkehre. „Wir haben eine Win-win-Situation, von der alle profitieren“, sagt er. Statt dies aufs Spiel zu setzen, solle man die Regelung lassen, wie sie ist. Eine Entlastung der Zollbeamten sei trotzdem nötig und auf dem Weg einer elektronischen Abwicklung leicht zu erreichen.

Er sieht in der Bagatellgrenze noch ein weiteres Problem: Sie diskriminiere ärmere Schweizer, die im Gegensatz zu Besserverdienern nach einer Einführung beim Einkauf in Deutschland weniger profitieren könnten.