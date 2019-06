von Jasmin Radel

Für den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Regionalverband Hochrhein gibt es für 2019 ein Großthema, dem sich die Mitglieder mit aller Kraft widmen möchten – der Biodiversitätsverlust. Das sogenannte Artensterben, das hauptsächlich aus dem Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft resultiere, müsse aufgehalten werden, da sind sich die Naturschützer einig.

Im Fokus ist vor allem das Glyphosat

Die Vorstandsversammlung des BUND Regionalverbands befasste sich in dieser Woche mit der Planung der Aktivitäten für das zweite Halbjahr 2019. Ein wichtiger Punkt auf der Agenda ist dabei der Kampf gegen den Einsatz von Spritzmitteln, vor allem von Glyphosat. Dieses am meisten verkaufte Unkrautvernichtungsmittel, das auch als „Totalherbizid“ gilt, tötet nicht-resistent gezüchtete Pflanzen komplett ab.

Es ist krebserregend und tötet Insekten

Das von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als wahrscheinlich für den Menschen krebserregend eingestufte Pestizid trägt auch erheblich zur Vernichtung von Insekten und somit zu einem Artensterben bei. Auch Vögel, die bereits vergiftete Käfer, Mücken, Würmer oder Pilze fressen, gehen daran zugrunde.

Weltbiodiversitätsrat schlägt Alarm

Selbst die UNO-Organisation IPBES (Weltbiodiversitätsrat) schlägt Alarm, denn nicht nur der Klimawandel steht auf Platz eins der Umweltkatastrophen. Auf gleicher Ebene steht die Prävention von irreversiblen Schäden in der Natur. Dieser Prävention haben sich auch Parteien wie die Grünen in Rheinfelden verschrieben. Die Mitglieder haben ein Antragspaket mit dem Hauptnamen „Rettet die Artenvielfalt“ an Oberbürgermeister Klaus Eberhardt übergeben.

Änderung der Pachtverträge für städtisches Gelände

Einer der drei beinhalteten Unteranträge befasst sich mit dem Plan für ein „pestizidfreies Rheinfelden“, bei dem sich die Stadt unter anderem für den Verzicht von Spritzmitteln auf allen kommunalen Flächen einsetzen soll. Hierzu plant der Vorstand des Umwelt- und Naturschutzbunds eine Änderung in den Pachtverträgen von städtischem Gelände an Landwirte. Es soll der Zusatz eingefügt werden, der den Einsatz von Pestiziden, vor allem von Glyphosat, verbietet. Verträge für Neuverpachtungen sollten diesen Zusatz von Anfang an als verpflichtende Auflage enthalten, wünscht sich Heiner Lohmann (BUND Ortsverein Rheinfelden).

Verwaltung soll kommunales Artenschutzkonzept erstellen

Ferner sieht der BUND die Verwaltung in der Pflicht, ein kommunales Artenschutzkonzept zu erstellen, sowie einen möglichst grenzüberschreitenden Workshop mit verschiedenen Naturschutzverbänden, auch in der Schweiz, zu organisieren. Das Bewusstsein von BUND und Parteien für fehlende Gelder und Personal für dieses Vorhaben sei zwar da, die Brisanz des Naturschutzes sollte aber anderen Ausgaben nicht nachstehen, waren sich die BUND-Vorsitzenden einig.

Neuwahlen und vielseitiges Programm

Neben dem Hauptthema des Artenschutzes stehen für den BUND demnächst die Neuwahlen des Vorstands an. Darüber hinaus wurde bei der Sitzung eine Frischvermostungsaktion angekündigt, die für den 3. Oktober auf dem Hof Reichle (Schloss Beuggen) geplant ist. Die BUND-eigenen nordschwabener Streuobstwiesen liefern hierfür die Äpfel.

Familie Reichle bietet mit ihrem Hof neben der altertümlichen Obstpresse und dem Bereitstellen von Fässern vor allem den infrastrukturellen Rundum-Vorteil eines Landwirtschaftsbetriebs. Der gekelterte Most kann vor Ort verkostet werden und wird ebenfalls an der 750-Jahr Feier von Karsau ausgeschenkt.

Für das BUND-Erlebnisprogramm bietet Heiner Lohmann als anerkannter Experte am 7. Juli eine Libellenexkursion bei den Teichen der ehemaligen Kiesgruben in Grenzach-Wyhlen an. Weitere Punkte auf der Programmliste soll es aber nicht geben, da man sich seitens des BUND mehr der Qualität der einzelnen Events widmen wolle anstatt der Quantität.

Kontakt: Regionalgeschäftsführer Uli Faigle, Hebelstrasse 23a, Rheinfelden, Telefon 07623/628 70.