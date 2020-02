von Elena Borchers

Feuerwehr und technische Dienste in Rheinfelden, Schwörstadt und Grenzach-Wyhlen waren am Montag bei den Auswirkungen von Sturmtief „Sabine“ gefordert. In Rheinfelden wurden am Morgen mehrere Bäume umgeweht, darunter ein altes Exemplar im Herbert-King-Park und eine Weide in der Werderstraße, die Fahrzeuge beschädigt hat. Die Stadt hatte den Haupt- und den Karsauer Waldfriedhof vorsorglich gesperrt.

Hochrhein Rückblick: Sturmtief „Sabine" sorgt am Montag zwischen Hochrhein und Schwarzwald für chaotische Zustände

In Schwörstadt war aus Sicherheitsgründen schon am Sonntag der Narrenbaum umgelegt worden. Am Montag wehte „Sabine“ mehrere Bäume, etwa auf der Kreisstraße nach Dossenbach und Wehr, um. Im Pflumgarten fiel ein Baum auf ein Haus.

Auch in Grenzach-Wyhlen wurde das Dach eines Wohnhauses in der Buttenhalde durch einen Baum beschädigt. Ansonsten hielten sich die Schäden dort in Grenzen. Laut Hauptamtsleiter Jürgen Käuflin war die Feuerwehr nicht im Einsatz. Der Werkhof kümmerte sich um eine abgeknickte Tanne im Emilienpark und räumte Äste weg. Die Straße Im Rustel hinauf zur Chrischona-Gemeinde war zeitweise gesperrt.