von Horatio Gollin

Mit einem offiziellen Empfang wurde am Donnerstag die 50-jährige Städtepartnerschaft zwischen Rheinfelden und dem Vale of Glamorgan gefeiert. Mit ihren Unterschriften im Goldenen Buch der Stadt bekräftigen die politischen Vertreter die Fortsetzung der Städtepartnerschaft.

Beim großen Jubiläumsempfang der Städtepartnerschaft von Rheinfelden und dem walisischen Verwaltungsdistrikt Vale of Glamorgan drängten sich zahlreiche Freunde der Städtepartnerschaft sowie Besucher und Delegierte der vier Partnerstädte im Rathaus. Seit 50 Jahren bestehen enge Kontakte zwischen Rheinfelden und dem Vale beziehungsweise vor der dortigen Verwaltungsreform 1974 mit der walisischen Stadt Barry.

Zahlreiche Freundschaften sind entstanden, nicht nur nach Wales, sondern auch nach Frankreich, Belgien und Südtirol. Die Beziehungen über die Grenze sind mit den Jahrzehnte gewachsen, und für die Gäste war der Anlass eine große Wiedersehensfeier, die in den kommenden Tagen beim Trottoirfest ihre Fortsetzung findet. Lange anhaltenden Applaus gab es für den Barry Male Voice Choir, der den Empfang musikalisch einrahmte (siehe Bericht unten). „Am 12. Mai 1968 wurde die Verschwisterungsurkunde zwischen den Städten Fécamp, Barry und Rheinfelden geschlossen“, so Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in seiner Ansprache. Er führte aus, dass die Partnerschaft von Anfang an mit Leben gefüllt wurde durch Besuche von Musikvereinen und Chören sowie dem Jugendaustausch.

„Nach 50 Jahren sind unsere Städtepartnerschaften für uns fast eine Selbstverständlichkeit geworden. Aber gerade in der heutigen Phase, in der es verstärkt Zweifel an Europa gibt, sind die direkten persönlichen Verbindungen wichtiger denn je“, betonte Eberhardt. „Städtepartnerschaften sind ein stabilisierendes Element für Beziehungen auf staatlicher Ebene.“ Eberhardt führte aus, dass Städtepartnerschaften gegen das Wiedererstarken nationaler Egoismen und Ressentiments gegenüber anderen Menschen wirkten.

Nach einem Zwischenspiel des Männerchors aus Barry wandte sich John Thomas, Leader des Council von Vale of Glamorgan, an die Gäste. Er berichtete, dass viele Rheinfelder im Juli zum Beats, Eats and Treats Festival auf Barry Island gekommen waren, um das Jubiläum mit den Walisern zu feiern. „Einer der Höhepunkte war die Latschari-Band, die die Menge unterhielt und die Menschen von Vale of Glamorgan nachhaltig beeindruckte“, so Thomas.

Er hob die Bedeutung des Jugendaustauschprogramms hervor, bei dem aktuell ein Graffitikunstwerk entstanden ist, das in allen Partnerstädten gezeigt werden soll. Thomas freute sich, dass beim Trottoirfest am Stand des Vale of Glamorgan wieder walisischen Whiskey und Cider verkauft werden und regte die zahlreichen Gäste an, dort vorbeizuschauen und die Spezialitäten zu probieren.

Geschenke wurden überreicht, und anlässlich des Jubiläums unterschrieben Eberhardt, Thomas und Leighton Rowlands, Mayor des Council von Vale of Glamorgan, im Goldenen Buch der Stadt eine Bekräftigung der Freundschaft zwischen den beiden Städten.

Anschließend kam es noch zu Ehrungen: Für ihr langjähriges Engagement im Rahmen der Städtepartnerschaft würdigte Eberhardt Helmut Moser, Neil Moore und Peter Daniel. Die Voraussetzung für die städtische Würdigung ist ein mindestens 20-jähriges Wirken in uneigennütziger Weise in der Städtepartnerschaft.

