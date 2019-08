von Ingrid Böhm-Jacob

Der Auftrag der städtischen Wohnbau heißt: bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das tut sie mit fast 2000 Wohnungen, aber sie leistet das trotz Wohnungsmangels mehr als praktisch und günstig. Die Architektenkammer des Landes lobt zwei Wohnprojekte in der Goethestraße als beispielhaft. Sie sind auf der Bundesgartenschau Heilbronn in der Ausstellung Wohnen in Quartieren als Vorbild für Nachverdichtung auf vorhandener Fläche zu sehen. Wohnbau-Geschäftsführer Markus Schwamm hält die nächste Hausgeneration im Quartier Römerstraße sogar für noch exemplarischer.

In der Römerstraße (links) gibt es eine bewegte Außenfassade mit versetzten Balkonen.

Es handelt sich nicht um eine Blaupause

„Dafür sprechen mehrere Punkte“, meint er. Der Grundgedanke, auf dem diese 94 Wohnungen in zwei achtgeschossigen Baukörpern aufbauen, stellt eine „Wiederauflage“ des erfolgreichen Goethestraße-Projekts dar. An der Römerstraße wird sogar nur versiegelte Fläche dafür beansprucht. Wie in der Goethestraße trägt aber auch im Quartier Römerstraße die Planung die Handschrift des Architektenbüros Külby & Külby in Lörrach. Um eine Blaupause handelt es sich dennoch nicht. „Der architektonische Anspruch bei der Wohnbau ist immer sehr hoch“, erklärt Schwamm, auch wenn es um Bauen zu erschwinglichen Mieten geht.

In der Goethestraße verlaufen sie in einer Linie. | Bild: Ingrid Böhm-Jacob

Keine Abstriche bei der Wohnqualität

Die Wohnbau konzentriert ihre planerischen Anstrengungen in der Römerstraße darauf, so viel wie möglich aus einer Konzeption herauszuholen, ohne Abstriche an der Wohnqualität zu machen. Das bedeutet: Grundrisse werden optimiert, um auf weniger Fläche Bewohnern das Gleiche zu bieten. Das wirkt sich vorteilhaft auf die Mieten aus. Die Wohnbau verspricht, deutlich unter den Quadratmeterpreisen des freien Markts zu bleiben.

Offene Formen ohne Flure

Eine 95 Quadratmeter große Dreizimmerwohnung ist aus Schwamms Sicht kein Thema mehr für kleine und mittlere Geldbeutel. Deshalb plant das Unternehmen jetzt mit offenen Wohnformen ohne Flure, damit sich auf 75 Quadratmeter ähnlicher Wohnkomfort erreichen lässt.

Drei Zimmer müssen für 500 Euro zu haben sein

Das Grundprinzip des Modells Goethestraße wurde dafür überarbeitet. Als Anspruch formuliert Schwamm: „Ab 500 Euro kalt muss eine Dreizimmerwohnung möglich sein, sofern das Objekt mit Fördermitteln gebaut wird.“ Das wird bei einem Neubau für 47 Wohnungen der Fall sein. Jedes Gebäude bietet 3000 Quadratmeter Wohnfläche. Aus Gesprächen mit Mietern weiß Schwamm, dass sie tendenziell ein paar Quadratmeter weniger, die bezahlbar sind, einer größeren, aber teureren Lösung vorziehen. „Wir kennen die Erwartungshaltung“.

Unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

Ressourcen schonend das bestmögliche Produkt zu machen, bezieht sich auch auf die Energieeffizienz. Bei den geplanten Projekten in der Römerstraße peilt die Wohnbau deshalb einen neuen Wert an, der den Standard überflügelt: KW-55-Gebäude. Das zahlt sich bei den Betriebskosten aus, die zwei Euro pro Quadratmeter nicht übersteigen sollen. Das Unternehmen strengt sich dafür an, den Mietern ein „ unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis“ zu bieten. „Weil das unsere Aufgabe ist“, betont der Geschäftsführer. 50 Millionen Euro wird es kosten, bis das Quartier fertig gebaut ist.

Europaweite Ausschreibung läuft noch

Zu den Häusern mit acht Geschossen kommen im Quartier Mikro-Appartements, Kindergarten, zwei Tiefgaragen, Reihenhäuser für junge Familien und Erneuerung des eigenen Versorgungsnetzes. Noch läuft die europaweite Ausschreibung und die Baufreigabe steht noch aus. Schwamm sieht aber für Ende Oktober die Zeichen auf Start stehen. Nach 18 Monaten Bauzeit sollen die Mieter einziehen. Die stehen als Interessenten jetzt schon Schlange. Die aktuelle Warteliste der Wohnbau umfasst über 700 Namen.

Lob von den Experten

Christoph Geisel als Lörracher Vorsitzender der Kammergruppe freut sich, dass die Wohnbau-Projekte aus Rheinfelden „nicht nur ökonomischen Zwängen“ folgen, sondern beispielhaft wirken. Maren Kletzin von der Architektenkammer Baden-Württemberg hält die Nachverdichtung in der Goethestraße um 72 Wohneinheiten im Quartier, ohne „nennenswert mehr Fläche als vorher in Anspruch nehmen zu müssen“, für gelungen.

Dieses Wohnbauprojekt habe deshalb Eingang in die Publikationsreihe „Konzept – Arbeitshefte für zeitgemäßes Bauen“ gefunden. In dieser Reihe wird zeitgemäßes Wohnen exemplarisch behandelt. Die Hefte dienen auch als Leitfaden, um Problemstellungen rund um dieses komplexe Thema zu lösen, heißt es.