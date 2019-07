Partnerschaft mal anders: Das Unternehmen Energiedienst (ED) und der Sportverein (SV) Nollingen gehen beim Sponsoring neue Wege und intensivieren die Zusammenarbeit. Kern ist eine neue nachhaltige Wärmeversorgung für das Vereinsheim, heißt es in einer Pressemitteilung.

Energiedienst investiert 35.000 Euro

Das Konzept: Energiedienst investiert rund 35 000 Euro und verpachtet die betriebsbereite Anlage mit 15 Jahren Vollwartungsgarantie an den Verein. Der Gewinn aus der Pacht fließt als Sponsoring in die Vereinskasse. Die Anlage besteht aus einer Gasbrennwertherme mit Flüssiggas, einer neuen Warmwasserbereitung mit Pufferspeicher, einer Frischwasserladestation und 15 Quadratmetern thermischen Solarkollektoren. Der örtliche Partner Fossler Heizungsbau habe die Heizungsanlage günstig installiert und so ebenfalls den Verein unterstützt.

Sonne erzeugt ein Drittel

Etwa 8000 Kilowattstunden und damit rund ein Drittel der Wärme für Warmwasser und Heizung, die der Verein braucht, werde nun von der Sonne erzeugt. So würden gut 2000 Euro Kosten für Strom (bisher Warmwasser) und Flüssiggas eingespart, teilen ED und der SV mit.

Kompletter Trikotsatz für den Verein

Diese Summe würde 2019 in einen kompletten Trikotsatz für den gesamten Verein investiert werden. „Der SV Nollingen ist sehr froh über die Kooperation mit Energiedienst“, wird der Vorsitzende Andreas Balling in dem Schreiben zitiert. „Dadurch ist es gelungen, das Vereinsheim mit der neuen Anlage immens aufzuwerten und sowohl Energie als auch Geld zu sparen.“

Der Sportverein Nollingen feiert in diesem Monat seinen 70. Geburtstag und zählt im Jubiläumsjahr 780 Mitglieder, die den fünf Abteilungen Fußball, Tischtennis, Damengymnastik, Herzsportgruppe und Pumukelturnen aktiv sind.