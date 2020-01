von Elena Borchers

Tonia Ippolito, Dana Villari und Patrick Hentschel möchten die Welt ein kleines bisschen besser machen und fangen vor ihrer Haustüre an. Schon zwei Mal zogen sie für mehrere Stunden durch die Natur und die Straßen von Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen und Basel, um das einzusammeln, was andere weggeworfen haben. Die Drei wünschen sich, dass sie für ihre Aktion „Cleanup Dreiländereck“ weitere Unterstützer gewinnen können.

„Leistet ihr hier Sozialstunden ab?“ Diese Frage haben Tonia Ippolito, Dana Villari und Patrick Hentschel schon zu hören bekommen, als sie mit blauen Müllsäcken und Zangen bewaffnet durch die Straßen liefen. „Wir fallen definitiv auf, aber die Reaktionen sind überwiegend positiv“, erzählt Hentschel. Und nein, die Drei leisten natürlich keine Sozialstunden ab, sondern sorgen ganz freiwillig für ein bisschen Sauberkeit. Der Umwelt zuliebe, und weil sie Vorbild sein wollen.

Patrick Hentschel mit Tonia Ippolito (roter Schal) sowie Laura und Sarah Villari beim Cleanup am Rhein bei Rheinfelden. | Bild: privat

Patrick Hentschel konnte noch nie einfach weitergehen, wenn er am Straßenrand einen achtlos fallengelassenen Pappbecher oder eine Plastiktüte sah. „Er hat eigentlich schon immer Müll vom Boden aufgehoben und weggeworfen“, erzählt seine gute Freundin Tonia Ippolito lachend. Und er hat sie damit angesteckt, denn mittlerweile sammelt auch die 33-jährige Erzieherin aus Rheinfelden regelmäßig den Müll anderer Leute ein.

Hentschel war das Thema Umweltschutz schon immer wichtig. „Vor 15 Jahren habe ich in der Schule eine große Projektarbeit zum Thema Klimawandel gemacht“, erzählt der 29-Jährige, der bald von Grenzach-Wyhlen wieder nach Rheinfelden ziehen wird, wo er aufgewachsen ist. Als er 18 Jahre alt war, entschied er sich bewusst, keinen Führerschein zu machen – um das Klima zu schützen. Seit vier Jahren lebt er ohne Fleisch, seit zwei verzichtet er komplett auf tierische Produkte. Zu der Ernährungsumstellung habe ihn eine Freundin inspiriert, Dana Villari – die 30-Jährige reist gerade durch Indien – , die selbst seit vielen Jahren vegan lebt. Tonia Ippolito isst ebenfalls kein Fleisch und versucht, Plastikmüll so gut es geht zu vermeiden.

Thema Umwelt präsent im Freundeskreis

Generell ist das Thema Umweltschutz und Klimawandel sehr präsent im Freundeskreis. „Wir haben darum schon lange vorgehabt, mal an einer Müllsammelaktion teilzunehmen“, erzählt Hentschel, der in einem Bekleidungsladen in Basel arbeitet. „Aber wie es eben so ist, haben wir es dann doch nicht gemacht.“

Stattdessen gründeten Ippolito, Hentschel und Villari kurzerhand ihre eigene Müllsammelaktion und nannten sie „Cleanup Dreiländereck“. Ende November 2019 machten sich die Drei an einem Sonntag erstmals auf, um ihre Heimat ein bisschen sauberer zu machen. Die Route führte über den Grenzübergang in Grenzach nach Basel, am Wasserkraftwerk entlang und durch den Birsfelder Park. In drei Stunden sammelten sie 6,5 Kilogramm Müll ein.

23,5 Kilogramm Müll in kurzer Zeit

Das klingt nach viel, ist es aber nicht, zumindest nicht im Vergleich zu dem, was sie bei ihrer zweiten Tour etwa einen Monat später aufsammelten. Dieses Mal zu viert, waren sie wieder für drei Stunden mit Zangen und Müllsäcken unterwegs. Am Zoll bei der alten Rheinbrücke in Rheinfelden ging es los, beim Wasserkraftwerk war Schluss. „Wir wollten eigentlich noch weitergehen, mussten aber umdrehen, weil wir den ganzen Müll nicht mehr tragen konnten“, erzählt Ippolito. Kein Wunder, denn auf der kurzen Strecke kamen erschreckende 23,5 Kilogramm Unrat zusammen.

Neben Lebensmittelverpackungen, unzähligen Flaschen und Zigarettenstummeln fanden sie auch einen kaputten Grillrost und Spielzeug. Die Müllsäcke haben sie bisher mit nach Hause genommen und rausgestellt, wenn die Müllabfuhr kam. „Wir wollen aber mit den technischen Diensten sprechen, ob wir den Müll vielleicht direkt dort abliefern können“, sagt Hentschel. Derzeit finanziert sich die Gruppe selbst, ein blauer Müllsack kostet immerhin um die 4,50 Euro.

Bereits 2019 wurde am Rhein Müll gesammelt, das haben die Müllsammler dabei gefunden. | Bild: Sophia Kaiser

Macht die Konfrontation mit so viel Achtlosigkeit und Ignoranz gegenüber der Natur nicht wütend? Hentschel schüttelt den Kopf. „Man kommt mit ,hate‘ nicht voran, wir wollen lieber Vorbilder sein.“ Dass es dafür nicht immer viele Worte braucht, sondern oft schlicht und einfach Taten zählen, hat er selbst erfahren. „Ich fahre täglich mit dem Bus, und am Bahnhof steht immer ein Mädchen, das raucht“, erzählt Hentschel, der selbst Raucher ist. Im Gegensatz zu dem Mädchen, das die Zigarettenstummel anfangs achtlos auf den Boden habe fallen lassen, entsorgt er diese immer im Aschenbecher. „Sie hat das ein paar Mal bei mir beobachtet, und nun macht sie ihre Zigaretten auch in den Aschenbecher.“

Kontakt und Termin Kontakt zu Cleanup Dreiländereck über Instagram (@cleanupdreilandereckde ) oder über die Facebook (Gruppe „Clean up DREILÄNDERECK“). Die nächste Cleanup-Aktion findet am Sonntag, 9. Februar, von 14 bis 17 Uhr statt. Treffpunkt ist der Rheinfelder Bahnhof.

Auch Tonia Ippolito ist es wichtig, als Erzieherin einen bewussten Umgang mit der Umwelt vorzuleben. „Darum wünsche ich mir, dass auch Eltern mit ihren Kindern an unseren Aktionen teilnehmen würden.“ Generell wünschen sie sich Unterstützung und Aufmerksamkeit für ihren Cleanup. Auf Facebook und Instagram berichten sie über die Aktion und kündigen alle Termine an. „Wir freuen uns über jeden, der mitmacht“, sagt Hentschel. Ganz flexibel, ohne Verpflichtung und mit einer Portion Spaß.