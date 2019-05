von Jasmin Radel

Das Bilderarchiv des Dinkelbergmuseums erhält wertvollen Zuwachs. Über die Jahre hinweg hat Klaus Singer historische Fotografien gesammelt und zu interessanten Alben zusammengefasst. Sie sind ein wertvolles Dokument, das vergangene Zeiten vor Augen führt. Diese Alben überlässt der Sammler nun dem Museumsverein.

Klaus Singer (79) mit seinen gesammelten historischen Fotografien. | Bild: Jasmin Radel

Zeitzeugen für die Nachwelt erhalten

Ursprünglich war der Plan von Klaus Singer ein ganz anderer. Da in den 1990er Jahren immer mehr alte Minselner Häuser und Gehöfte aus dem Dorfbild verschwanden, um Platz für Neubauten zu machen, zog er mit seinem Fotoapparat durch den Ort und versuchte, die noch vorhandenen baulichen Zeitzeugen für die interessierte Nachwelt zu erhalten. „Und während man so von Haus zu Haus zieht und nach der Fotoerlaubnis fragt, kommt man natürlich auch mit den Leuten ins Gespräch“, so der heute 79-jährige. „Meine Idee gefiel und ich bekam auch das persönliche Bildmaterial aus den einzelnen Familienalben gezeigt.“

Wintergarten zum Fotostudio umgebaut

Singers Familie gehört zu den Minsler Urgesteinen, und der Sammler blickt selbst auf eine reich bebilderte Geschichte zurück. Zusammen mit Fritz Witzig aus Karsau sammelte er Foto für Foto von Unter- bis Ober-Minseln und erstellte Kopien davon. „Da haben der Fritz und ich den Wintergarten zum Fotostudio umgebaut und von jedem alten Bild einen Abzug geschossen. Das war auch noch richtig Arbeit. Denn, ob das Bild dann später auch was geworden ist, konnte man erst nach der Filmentwicklung sehen“, erzählt er lachend. Aus dieser Reproduktion sind über die Jahre hinweg vier große Fotoalben entstanden. Hierin finden sich die unterschiedlichsten Aufnahmen quer durch den Ort mit seinen Bewohnern. Detailliert mit Angaben von Personennamen und Jahr versehen.

Ein Höhepunkt ist der Bau der Schule

Zeitlich werden die meisten dieser Zeitzeugen zwischen 1900 und 1950 datiert. Ein besonderes Highlight ist für Klaus Singer der Bau der Schule. Neben den Fotografien gibt es aber auch herrliche Anekdoten zu erzählen, welche Singer zu fast allen seinen kleinen Kunstwerken hat. „Gerade im Schulhaus war nämlich früher auch das Volksbad beherbergt“, erklärt er zu seinen Auslagen. „Da wurde der große Wasserkessel befeuert, und dann konnte man für ein paar Pfennig am Samstag in einer der Wannen das wöchentliche Bad nehmen. Und das war Luxus, denn eine Badewanne hatte auch nicht jeder.“ Neben dem Volksbad befand sich auch eine Koch- und Hauswirtschaftsschule für Mädchen im Schulhaus.

Viele Bilder zum ehemaligen „Engel“

Auch zum ehemaligen Wirtshaus „Engel“ an der Wiesentalstraße gibt es viele Bilder zu betrachten. Hier fanden im Festsaal gesellige Theater- und Kegelabende statt und an gedeckten Tafeln wurden Hochzeiten und Jubiläen gefeiert. Klaus Singer weiß hierzu noch aus eigener Erfahrung, wie die Leute nach dem Krieg die Holzscheite für den großen Ofen zur Beheizung des Saals von zu Hause mitbringen mussten.

Singer weiß sein Werk in guten Händen

Nun ist Klaus Singer fast 80 Jahre alt und möchte seine Sammlung nicht einfach auf gut Glück der Nachwelt hinterlassen, sondern sie dort wissen, wo sie weiterlebt und auch gepflegt, vielleicht sogar vergrößert wird. In den Händen von Eveline Klein, Ortsvorsteherin und Vorsitzende des Fördervereins Dinkelbergmuseum, weiß Singer sein Werk in guten Händen und so fand dieser Tage die Übergabe der Alben und auch der vielen kleinen Geschichten statt.

Klein ist gebürtige Minslerin und Historikerin mit Leib und Seele und fühlt sich sehr geehrt, diesen Bilderschatz für das Museum überlassen zu bekommen. „Die Arbeit von Herrn Singer birgt so viele schöne und wertvolle Zeitzeugen und ist ein großer Gewinn für unsere Ausstellung“, ist die Ortsvorsteherin überzeugt.

Kontakt: Wer ebenfalls historisches Bildmaterial zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei Eveline Klein melden unter Telefon 07623/79 85 50 oder per E-Mail (eveline.klein@web.de).