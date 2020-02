von Roswitha Frey

Ruhig und feierlich ziehen die Sänger gemessenen Schrittes in den Kirchenraum ein zu einem vom Sopran gesungenen gregorianischen Choral. So stimmungsvoll und andächtig begann das Konzert „Salve Regina“, in dem sich der Kammerchor Rheinfelden unter Leitung von Lukas Frank marianischen Werken aus der Klassik und Romantik widmete. Die rund 120 Zuhörer in der St. Galluskirche Warmbach hatten sich auch vom angekündigten Sturmtief nicht abhalten lassen und lauschten ergriffen den Gesängen über die Verehrung der Gottesmutter Maria. Dirigent Lukas Frank hatte zu diesem Thema sehr schöne Sakralmusik aus dem süddeutsch-österreichischen und böhmischen Raum ausgewählt, die sich an die heilige Maria, die „Königin der Engel“, die „Trösterin der Betrübten“, die „gütige Jungfrau“ und „Mutter des Erlösers“ wendet und ihr huldigt.

Einfühlsam, getragen und stimmschön sang der Kammerchor eingangs das „Salve Regina“ von Schubert. Voller Empfindsamkeit, Feinheit und Klarheit der Stimmen war der Chorgesang auch in den vier „Antiphonae Mariae“ von Karl Kempter. Das wunderschöne „Ave Maria“ von Joseph Haydn sang der Chor sehr seelenvoll, sanft und lieblich in vortrefflicher Klangkultur. Für das in sich stimmige Programm hatte Chorleiter Frank internationale junge Vokalsolisten und Instrumentalisten gewonnen, die aus dem Umfeld der Schola Cantorum Basiliensis kommen und auf Alte Musik und historische Aufführungspraxis spezialisiert sind. Die Sopranistin Anna Bachleitner, die Altistin Amy Farnell, der Tenor Andres Veiteberg und der Bassist John Martling verliehen den Mozart-Werken mit ihrem stilvollen Gesang solistischen Glanz.

Voller Anmut und Grazie

In den „Litaniae Laurentanae Beata Maria Virgine“ KV 109 klangen die Soli von Sopran und Alt voller Anmut und Grazie und stimmlich makellos klar. Sehr innig gesungen war das „Sancta Maria“, in dem es heißt: „Bete für uns, Heilige Mutter Gottes“ und im Text symbolhaft von der „Geheimnisvollen Rose“ und dem „Kelch des Geistes“ die Rede ist. Chor, Solisten und die begleitenden Instrumentalisten ließen diese Marien-Gesänge Mozarts wunderbar fließend und harmonisch klingen, fein ausgehorcht, schwungvoll und lebendig im Kyrie und bewegend im Agnus Dei, das zart und ruhig ausklang.

Klangschöner Mozart-Gesang

Welche Ausstrahlungskraft Mozarts Kirchenmusik hat, zeigten die Ausführenden auch in der Missa brevis G-Dur KV 140. Der Kammerchor gefiel hier mit klangschönem Mozart-Gesang, mit federndem Schwung und ausdrucksvoll sprechendem Klang begleitet von Rahel Wittling und Lukas Hamberger an den Violinen, Giacomo Albenga an der Violone und Vittorio Vanini an der Orgel. Unter den Vokalsolisten ragten der höhenklare Sopran von Anna Bachleitner und der kräftig klingende Tenor Anders Veiteberg heraus. Im Kyrie beeindruckte der aufschwingende Chorklang, das Gloria hatte Strahlkraft, das Sanctus, Benedictus und das abschließende Agnus Dei waren feinfühlig gesungen. Ebenso stilkundig interpretiert wie die Gesänge waren die instrumentalen Werke. Lukas Frank spielte an der Orgel souverän ein Präludium und Fuge von Matthias Georg Monn. Auch zwei Sätze aus einem G-Dur-Concertino von Haydn für Streicher und Orgel sorgten für ein ungetrübtes Hörvergnügen. Der Kammerchor, der sonst immer in der Nollinger Kirche seine Kirchenkonzerte veranstaltet, war dieses Mal in die Warmbacher St. Galluskirche gewechselt und fand hier ein passendes Ambiente für dieses Programm zu Ehren der Gottesmutter Maria.