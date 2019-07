von Petra Wunderle

Interessante Reden, ein spannendes Interview, lustige Anekdoten und ein buntes Programm: Mit einem Festakt, an dem rund 90 Gäste teilnahmen, und einem Tag der offenen Tür wurde am Samstag das 60-jährige Bestehen des Bürgerheims der Stadt Rheinfelden gefeiert.

Hausleiterin Irene Lorenz freut sich über die Resonanz

„Wir sind anlässlich 60 Jahre Bürgerheim zusammengekommen. Dass so viele gekommen sind, ist ein Zeichen, dass Sie sich für das Bürgerheim interessieren“, brachte Hausleiterin Irene Lorenz ihre Freude gleich zu Beginn zum Ausdruck.

Rheinfelden Nach 60 Jahren steht das Bürgerheim vor neuen Herausforderungen Das könnte Sie auch interessieren

Der Oberbürgermeister skizziert die Geschichte des Hauses

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt ging auf die Entstehung des Hauses, welches zu Anfang Altenheim geheißen hat, ein. 24 Kleinstwohnungen für Einzelpersonen und sechs für Ehepaare gab es zu Beginn, dann kam ein Hoteltrakt mit 34 Einzel- und 21 Doppelzimmern hinzu, insgesamt konnten 112 Menschen aufgenommen werden. Zwölf Beschäftigte standen der Heimleitung zur Seite, und es wurden sieben Jungschweine zur Mast mit Küchenabfällen angeschafft. „Das Schicksal dieser Schweine ist mir unbekannt geblieben“, brachte der OB die Zuhörer zum Schmunzeln.

Standen im Interview Rede und Antwort (von rechts): Alice Dietsche (von rechts), Nico Neu, Lioba Faller, Marga Lindenthal und Friedlinde Hamburger-Carmelini. | Bild: Petra Wunderle

100 Einzel- und 23 Doppelzimmer für vollstationäre Pflege

Inzwischen bietet das Bürgerheim 100 Einzel- und 23 Doppelzimmer für die vollstationäre Pflege an sowie 15 Plätze für betreutes Wohnen. „Rheinfelden kann mehr als stolz auf sein Bürgerheim sein und wird auch die bevorstehenden Herausforderungen, die in der Pflege vielfältig sind, zu meistern wissen. Die Betriebsleitung und die Stadt sind gut aufgestellt, um das Bürgerheim auch in die nächsten Generationen zu führen“, blickte Eberhardt positiv in die Zukunft.

Förderverein begleitet die Einrichtung seit 36 Jahren

Seit 36 Jahren begleitet der Förderverein das Bürgerheim. Dazu sagte die Vorsitzende Cornelia Rösner: „In Rheinfelden steckt Engagement an. Viele Bürger engagieren sich für das Zusammenleben, für das Gemeinwohl und sie bringen unzählige Zeit- und Geldspenden ein. Wir hoffen sehr, dass wir noch lange Spenden erhalten werden, denn es gibt noch unendlich vieles, was wir tun können.“ Dabei nannte Rösner auch das Cafeteria-Team und den Partnerbesuchsdienst. „Hier ist ein fruchtbarer Boden entstanden, wo man sich zu Hause fühlt“, weiß Sabine Hartmann-Müller in ihrer Funktion als pflegepolitische Sprecherin der CDU im Landtag auch aus eigener Erfahrung.

Rheinfelden Große Pläne für das kommunale Bürgerheim Das könnte Sie auch interessieren

Vikar Holger Lerff gibt den Segen

Sie erzählte von ihrer inzwischen verstorbenen Mutter, die im Bürgerheim zur Pflege untergebracht war. Aber auch das Thema Pflege als Herausforderung für die große Politik durfte bei Hartmann-Müller nicht fehlen. Gottes Segen gab Vikar Holger Lerff und ein Gedicht sprach Ursel Kranz vom Heimbeirat. Was bedeutet für Sie das Bürgerheim? Das war nur eine Frage von Irene Lorenz an fünf „Bürgerheimler“, die sich auf das Abenteuer Interview eingelassen haben.

Lobende Worte von allen Seiten

Dazu attestierte Alice Dietsche (98): „Ich bin seit sechs Jahren im Bürgerheim, ich freue mich auf jeden Tag.“ Mitarbeiter Nico Neu: „Hier ist es wie in einer Familie. Man kommt gerne, und es ist zwischen Mitarbeitern und Bewohnern ein schönes Miteinander.“ Davon, dass sie die Leute, die neu kommen, immer ein wenig tröstet, erzählte Lioba Faller von der Cafeteria. Marga Lindenthal vom Partnerbesuchsdienst nannte „Miteinander, Füreinander, Nächstenliebe“. Die dienstälteste Mitarbeiterin, Friedlinde Hamburger-Carmelini, erklärte: „Hier ist mein zweiter Wohnsitz, ich komme nach 31 Jahren immer noch mit Herzblut.“

100 Mitarbeiter und Ehrenamtliche helfen mit

Während Sängerin Andrea Markoni mit dem Hallelujah von Leonard Cohen beim Festakt für Aufsehen sorgte, waren es Klaus Böffert und das Duo Bernhard Maria und Alessandra Badt, die den Tag über die Gäste bestens unterhielten. Dazu gab‘s eine abwechslungsreiche Bewirtung, die von Salatvariationen über Gegrilltes bis hin zu Eis und einer tollen Kuchentheke reichte. Im Schatten alter Bäume saßen die Gäste beieinander. In allen Bereichen waren mehr als 100 Mitarbeiter und Ehrenamtliche im Festeinsatz.