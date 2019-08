von Jasmin Radel

Minseln – Wo kommt die Milch genau her und wie wird daraus Butter? Mit dieser und weiteren Fragen rund um die Kuh hat sich Susi Greiner mit den kleinen Teilnehmern beim Kinderferienprogrammtag des BLHV (Badischen Landwirtschafts-Hauptverband) in dieser Woche beschäftigt – und zwar direkt beim Erzeuger, auf dem Hof der Familie Maier in Minseln.

Rheinfelden Sie misten Ställe aus, putzen die Pferde, als Lohn gibt es eine Kutschfahrt Das könnte Sie auch interessieren

Landwirtschaft und Milchviehbetrieb in vierter Generation

Matthias Maier führt in Minseln am Talweg Landwirtschaft und Milchviehbetrieb in vierter Generation. Während sein Arbeitstag normalerweise den gewohnten Gang, von der Versorgung der Tiere und Feldarbeit, geht, wollten nun plötzlich neun Kinder diese Arbeit mal ganz genau sehen. Was macht Maier den ganzen Tag und vor allem, wie macht er das, dass am Ende frische Milch dabei rauskommt? Diese Geheimnisse lüftete Greiner über die Initiative „Lernort Bauernhof“ im Kinderferienprogramm im Rahmen einer großen Hofexpedition. Unterstützt wurde sie dabei tatkräftig von Silvia Rütschle, Ortsvorsteherin von Adelhausen.

Rheinfelden Kinder genießen den Rundflug in der kleinen Maschine Das könnte Sie auch interessieren

Nach der Annäherung beginnt das Lernprogramm

Los ging es im Kälberstall mit einem ersten Annähern an die Materie „Kuh“ auf Augenhöhe, danach begann das Lernprogramm. Die Kinder konnten mit selbst geschnittenem Gras Rundballen formen und mit Folie als „Silagefutter“ einpacken. Genau so, wie es Matthias Maier für seine Kühe macht. Allerdings in ganz anderer Größe und Dimension, denn Maier muss das Futter den ganzen Sommer über mähen, pressen und einlagern.

Die Kinder durften zuerst die Kühe füttern. | Bild: Jasmin Radel

Meterhohe Türme aus Silage- und Strohballen

Mit diesem neuen Wissen machte sich die Truppe auf zu den meterhohen Türmen aus Silage- und Strohballen und – trotz Sommerferien und Schulpause – wurde gezählt und multipliziert, wie viel Futter hier auf Vorrat gelagert wird. Nach dieser Rechenaufgabe waren sich die kleinen Hofforscher einig: „Der Matthias und sein Papa müssen ja ganz schön viel Essen für alle Kühen richten.“ Schließlich haben 92 Tiere einen gesunden Appetit. Aber nicht nur Gras allein macht die Tiere satt, es muss auch Weizenschrot sein und diesen durften die Kinder selbst mahlen und verfüttern.

Rheinfelden Ein spannender Augenblick: Funktionieren die selbst gebauten Pfeile und Bögen? Das könnte Sie auch interessieren

Ein Wettstreit am kleinen Melkgestell

Bevor es zum „leckeren“ Teil des Nachmittags ging, lieferten sich die Mädchen und Jungs noch einen Wettstreit am kleinen Melkgestell und mussten feststellen, dass das Melken von Hand gar nicht so einfach ist und der Einsatz einer Melkmaschine diesen Vorgang erheblich erleichtert. Alle waren fasziniert, wie das Melkkarussell funktioniert, in das die Kühe selbstständig hineinlaufen. „Die sind ja voll schlau, die Kühe“, fand die zehnjährige Annika aus Herten. Ihr gefiel der Tag sehr gut und sie fand den Hof „toll“.

Natürlich kommt noch Schnittlauch oben drauf

Danach stärkten sich alle mit einem frisch gemixten Erdbeershake aus Vollmilch, Joghurt, Honig und Beeren. Und dann durften die Kinder auch noch selbst Butter machen. Dafür verteilte Susi Greiner Schraubgläser, füllte frische Sahne hinein und ließ die Kinder so lange ordentlich schütteln, bis sich die Sahne in Butter und Buttermilch getrennt hatte. Auf frischem Bauernbrot und mit Schnittlauch bestreut, wurde die Butter gleich probiert. „Voll lecker“, fand der siebenjährige Stefan aus Herten und nahm sich noch eine große Scheibe. Mit vielen Eindrücken und noch mehr Wissen ging ein geselliger Nachmittag zu Ende, und Greiner zog ein durchweg positives Fazit.