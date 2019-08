von Heinz Vollmar

Mit diesem Wochenende ist er wohl allmählich vorbei, der Sommer 2019 mit seinen vielen Hitzetagen, meteorologisch endet er am 1. September. Wer am heutigen Samstag bei den angekündigten mehr als 30 Grad nochmal Abkühlung sucht, findet sie an vielen Stellen am Rhein. Ein Überblick, der auch Rückblick ist.

Mit dem Boot auf dem Rhein fahren. | Bild: Heinz Vollmar

Überall Leute auf der deutschen und Schweizer Seite

Voll besetzt präsentierten sich in den vergangenen Wochen die schattigen Uferbereiche auf der deutschen und schweizerischen Seite des Rheins. Der Rhein selbst war mit großen und kleinen Booten, mit Yachten und Rheinschwimmern überaus gut frequentiert.

Das Inseli ist ein Anziehungspunkt

Zwischen den beiden Rheinfelden zählt vor allem das Inseli zu jenen Orten, von wo aus viele Rheinschwimmer starten, um sich rheinabwärts treiben zu lassen. Die Geübteren steigen sogar oberhalb der Rheinbrücke am Messerturm im schweizerischen Rheinfelden in die Strömung, um sich unter der Rheinbrücke hinweg in Richtung Wyhlen/Kaiseraugst treiben zu lassen.

Mit Boot und Wassesski

Andere nutzen indes ihre Boote und Yachten, um von dort aus ein Bad im Rhein zu nehmen oder auf dem dafür vorgesehenen Rheinabschnitt Wasserski zu fahren. Gewachsen ist die Zahl der Stand-Up-Paddler, und so sieht man die auf Brettern stehenden Paddler nicht nur rheinabwärts, sondern mit purer Muskelkraft hier und da auch rheinaufwärts fahren.

Oder einfach nur ein Picknick

Die Schatten spendenden Rheinufer zwischen Rheinfelden und Wyhlen/Kaiseraugst nutzten während der vergangenen Spätsommertage indes viele Badehungrige, um von dort aus ein Bad im Rhein zu nehmen oder sich bei einem Picknick zu entspannen. Sehr gut besucht waren die Liegewiesen am Hertener Loch auf der deutschen Seite des Rheins und die des Freibades in Rheinfelden/Schweiz, wo die Menschen den unterschiedlichsten Freizeitvergnügen nachgingen.

Kontrollen der Wasserschutzpolizei

Das große Bootsaufkommen auf dem Rhein sorgte jedoch auch für verstärkte Kontrollen der Wasserschutzpolizei. Und so wurden am vergangenen Wochenende von der schweizerischen Wasserschutzpolizei einige Bootsführer ermahnt, da sie zu schnell fuhren, die schützenswerten Ufer- und Bootsstege nicht beachteten oder wenn sie Schwimminseln hinter sich herzogen, auf denen Menschen saßen, um sich mit den PS-starken Bootsmotoren durch die Rheinströmung ziehen zu lassen.

Keine Einkehrmöglichkeiten

Was vor allem von schweizerischen Ausflüglern bemängelt wird, ist, dass es zwischen Rheinfelden und Wyhlen auf der deutschen Seite des Rheins keinerlei Einkehrmöglichkeiten direkt am Ufer gibt. Auf der schweizerischen Seite ist dies sowohl in Rheinfelden/Schweiz als auch in Kaiseraugst möglich, wo einige Gastwirtschaften oder ein Campingplatz zur Einkehr einladen.

Lokale und Kneipen im Landesinneren

Dennoch nutzen sowohl schweizerische als auch deutsche Ausflügler gerne die Möglichkeit, mit der Rheinfähre die Rheinseiten zu wechseln. Wanderer und Fahrradfahrer können dann über das Stauwehr in Wyhlen oder rheinaufwärts über die Autobahnbrücke auf einem Rundkurs die Landschaft und den Rhein genießen – und finden im „Landesinneren“ natürlich auch Lokale und Kneipen.