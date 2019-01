von Sophia Kaiser

Pünktlich um 9 Uhr öffneten sich am Samstag zum ersten Mal die Türen zu den neuen Räumen des Büchertauschs Nollingen. Im November wurden die neue Einrichtung eingeweiht, jetzt folgte die lang ersehnte Eröffnung der neuen, modernen Räume. Über das neue Angebot an der Nollinger Straße freuen sich nicht nur die Betreiber, sondern auch die Kunden.

Beschriftungen verschaffen einen Überblick

In drei hellen, einladenden Räumen reihen sich die Bücher auf Regalen aneinander. Für einen besseren Überblick wurden sämtliche Regale mit Beschriftungen versehen. Die Bücher mit den beliebtesten Genres, Romane und Krimis, haben sogar einen eigenen Raum erhalten. Wolfgang Ehrl, der zusammen mit Ulrike Huber die Leitung des Büchertauschs hat, und Thomas Eichin begrüßen jeden neuen Besucher direkt an der Eingangstür.

Strahlende Gesichter bei allen Anwesenden

Zur Eröffnung ist auch ist auch Rainer Vierbaum vom Nollinger Ausschuss erschienen. Die strahlenden Gesichter aller Anwesenden zeigen: Mit der Eröffnung ist der lang ersehnte Umzug endlich geschafft. Und alle sind zufrieden. „Wir sind wirklich sehr froh, dass wir die neuen Räume für den Büchertausch jetzt endlich einweihen können. Es war ja wirklich eine lange Suche nach einer geeigneten Möglichkeit zur Unterbringung“, sagt Vierbaum.

Gutes Licht, viel Platz und eine Heizung

Zur Feier des Tages gibt es Sekt und einen Kuchen in Buchform, gebacken von Ulrike Huber, die leider am großen Tag nicht anwesend sein kann. Vor allem Wolfgang Ehrl ist offensichtlich glücklich über die neuen Räume. „Wir haben hier gutes Licht, viel Platz und vor allem eine Heizung. In Nollingen mussten wir im Winter immer den Ofen anwerfen, und da ist die Wärme dann trotzdem durch die hohen Decken verloren gegangen.“

Für jeden Zeit und eine offenes Ohr

Um halb 10 Uhr beginnt der richtige Betrieb, und immer mehr Kunden schauen vorbei. Die Kommentare zu den neuen Räumlichkeiten sind bei allen ähnlich. Die Räume sind „schön“, „gut eingerichtet“ und „übersichtlich beschriftet“. Die warme Atmosphäre wird aber vor allem auch durch den herzlichen Empfang verbreitet. Ehrl und Eichin haben für jeden Zeit und ein offenes Ohr.

3000 bis 5000 Bücher in den Regalen

Verändert hat sich der Bestand seit dem Umzug nicht. Etwa 3000 bis 5000 Bücher finden sich in den Regalen des Büchertauschs. Auch wenn es an einigen Stellen noch Platz gibt, sind sich Ehrl und die ehrenamtlichen Helfer einig, dass dieser nicht lange leer bleiben wird. Angesichts der Fülle der Bücher, die ständig angeliefert werden, ist es schwer vorstellbar, dass all' diese Exemplare auf einem anderen Weg im Müll gelandet wären.

Die ersten Kunden sind schon mal begeistert

Monika Krüger kam auch schon nach Nollingen in den Büchertausch. „In Nollingen haben mir die Räume auch gefallen. Die hatten einen ganz eigenen Charme. Aber hier gefällt es mir natürlich auch ganz toll, ich muss mich jetzt erst einmal wieder neu umgucken“, erzählt sie, während sie nach weiteren interessanten Romanen die Regale absucht. Nach bereits wenigen Minuten hat sie auch schon ein Buch gefunden. „Das Einzige was hier natürlich nicht so schön ist, sind die fehlenden Parkplätze“, meint Krüger.

Zwei Umzugskarton gefüllt mit 100 Bänden

Drei Stellplätze stehen für Besucher zur Verfügung, die vor allem bei der Anlieferung von vielen Büchern gebraucht werden. Auch am ersten Tag in den neuen Räumen bringt ein Kunde zwei Umzugskartons mit etwa 100 Bänden. Das ist nichts Außergewöhnliches für die Mitarbeiter des Büchertauschs. Die meisten bringen nicht nur ihre eigenen Bücher, sondern auch die von Freunden oder älteren Bekannten, denen der Weg zum Büchertausch zu beschwerlich ist.

Eine treue Kundin seit 17 Jahren

Auch Christa Bülow ist mit einem Rucksack voller Bücher beladen. Sie ist schon seit Beginn des Büchertauschs vor 17 Jahren eine treue Kundin. Bereits bei der Abgabe werden die Exemplare von Eichin und Ehrl nach Zustand und Genre sortiert. Nur Bücher ohne Mängel kommen in die Regale. Trotz der Menge an Büchern, die sie heute mitgebracht hat, landen wieder mehr Bücher bei ihr, als sie gebracht hat. „Ich fahre bald in den Urlaub und deswegen hole ich mir jetzt auch wieder neue Bücher. Da nehme ich immer ein paar mit, lese sie und lasse sie dann dort in den Hotels, da gibt es ja auch kleine Regale. Den Platz im Koffer fülle ich dann mit Souvenirs“, lacht sie.

Nur noch Kleinigkeiten sind zu erledigen

Jetzt, nachdem alles eingerichtet ist, stehen nur noch letzte Kleinigkeiten auf dem Programm. „Wir müssen am Eingang noch eine Lampe anbringen, die Zufahrt muss befestigt werden und wir brauchen noch einen Beistelltisch“, sagt Ehrl. Generell hofft er durch die neue Lage in der Stadt auf mehr städtische Kundschaft.

Ein gutes Angebot auch für Kinder

Auch für Kinder bieten die Bestände des Büchertauschs ein gutes Angebot. Christiane Esser kommt mit ihren zwei kleinen Kindern aus Nollingen herüber. Vor allem die Wimmelbücher haben es ihren beiden Kleinen angetan. Vielleicht aber auch die Süßigkeiten, die die beiden von Ehrl zum Abschied bekommen.

Dank Stadt mit der Wohnbau

Auch einige der 14 ehrenamtlichen Mitarbeiter lassen sich die Neueröffnung nicht entgehen. Martin Kramberg, seit zehn Jahren ehrenamtlicher Helfer. „Auf jeden Fall gilt Herrn Vierbaum ein Lob, der hat sich wirklich sehr für uns engagiert“, erzählt er. „Auch der Wohnbau sind wir sehr dankbar“, ergänzt Ehrl, „die hat uns ja auch die Regale gestellt. Generell hat uns die Stadt sehr geholfen.“ Das Fazit ist auf jeden Fall klar: Die neuen Räume kommen bei allen gut an.

Öffnungszeiten: Mittwoch, 18 bis 20 Uhr, und Samstag, 9 bis 12 Uhr.