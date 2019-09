von Danielle Hirschberger

Das Spielhaus Nollingen verfolgt das Ziel, für die Bevölkerung der Stadt Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen. Simone Junges, Daniele Callies und Julia Phillip stammen aus Brasilien und fassten den Plan, mit einem brasilianischen Abend ihre Heimat vorzustellen. Vorsitzender Wolfgang Gorenflo konnte an diesem Sommerabend rund 70 Besucher dazu begrüßen.

Rheinfelden Kulturpark Tutti Kiesi ist für Kinder ein wahres Eldorado Das könnte Sie auch interessieren

Über 100 verschiedene Nationalitäten

In Rheinfelden sind über 100 verschiedene Nationalitäten zu Hause. Um den anderen zu verstehen, um aufeinander zugehen zu können, muss man miteinander ins Gespräch kommen. Das ist beim brasilianischen Abend gelungen. Die Besucher der verschiedensten Nationalitäten standen auf dem Rasen in Gruppen zusammen, die Stehtische waren umlagert und Stühle wurden herbei getragen. Gesprochen wurde portugiesisch und deutsch, die Kinder konnten schnell von einer Sprache in die andere wechseln.

Rheinfelden Picknick ganz in Weiß beim Dinner en blanc im Spielhaus Nollingen Das könnte Sie auch interessieren

Simone Junges gibt den Anstoß

Simone Junges arbeitet in der Nachmittagsbetreuung des Spielhauses. Sie gab den Anstoß zu diesem Abend und organisierte Köchinnen, die die brasilianischen Spezialitäten für das exotische Buffet vorbereiteten. Julia Phillip erklärte den Besuchern die Zusammensetzung der südamerikanischen Speisen. Kleine runde Brote aus Maniok mit Käse, typische Salate mit viel Mais, Obstsalat mit Papaya und andere Köstlichkeiten wurden den staunenden Gästen angeboten.

Frauen zieht es sofort auf die Tanzfläche

Die Gruppe Ramar Américo trio supreme heizte mit Trommeln, Gitarre und Gesang die Stimmung an. Temperamentvolle Frauen zog es sofort zum Tanz, die Herren folgten etwas zögerlicher. Julia Phillip präsentierte als Nachspeise Kokosbällchen, und Daniele Callies mixte am Getränkestand am laufenden Band die beliebten Cocktails Caipirinha und Champagnota. Letzterer, hierzulande vielleicht nicht so bekannt, besteht aus zerkleinerten Pfirsichen, Zuckerrohrschnaps und Sekt. So konnten die Besucher einen Abend lang mit Begeisterung erleben, wie Brasilien schmeckt, tanzt und feiert.