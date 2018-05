Rheinfelden Ein Händchen für gute Motive: Das sind die Sieger des Rheinfelder Fotomarathons

Eine Jury kürt die Gewinner des zweiten Rheinfelder Fotomarathons. Die Siegerfotos sind bis 4. Juli in der Tourist-Info in Rheinfelden zu sehen.

Wie kann man „1000 Mal berührt“ fotografieren? Wie wird „Atemlos“ ins Foto gesetzt? Das sind Aufgaben, die die Teilnehmer des zweiten Rheinfelder Fotomarathons bearbeiten mussten. Themen wie „Im Wagen vor mir“ oder „Ja, mir san mit dem Radl do“, scheinen sich da einfacher umsetzten zu lassen. Dennoch war von den 14 Teilnehmern eine Menge Kreativität gefordert. Drei Juroren bewerteten die abgegebenen Serien aus je zwölf Fotos. Der zweite Rheinfelder Fotomarathon in Zusammenarbeit von VHS und Kulturamt fand am Samstag, 24. Juni, statt. Er dauerte neun Stunden, um neun Uhr erhielten die Teilnehmer vier Themen, ebenso um 13 und um 16 Uhr. Am Abend durften die Hobby-Fotografen in der VHS die Aufnahmen sichten und die Fotos löschen, die nicht zur Serie passen. Dann gaben sie die Chipkarte ab. Nun hieß es warten. Die Serien wurden gedruckt sind seit dem 29. Juni bis zum heutigen Dienstag, 4. Juli, in der Tourist-Info ausgestellt.

Am vergangenen Sonntag nahm Petra Böttcher, VHS-Dozentin für digitale Fotografie, dann die heißersehnte Prämierung vor. Als Juroren standen ihr Walter Hilf (Fotofreunde Schopfheim), Christoph Geisel (Architekt und Fotokünstler aus Lörrach) und Roland Steffen (vom Fototeam Novartis) zur Seite. Kriterien waren die Interpretation der Themen, ob ein serieller Charakter zu erkennen ist und wie kreativ die Aufgaben umgesetzt wurden. Gefragt waren also nicht zwölf schöne Einzelbilder, sondern eine erkennbare Linie. „Einfach ein fertiges Bild abfotografieren reichte beispielsweise nicht für die vorderen Plätze“, so Petra Böttcher.

Für die Jury waren die ersten Plätze eindeutig und wurden einstimmig vergeben. Platz eins ging an Michaela Gohlke aus Wittlingen. Die Jury lobte die durchgängige Linie und die thematische Umsetzunge, die sich auf das Wesentliche beschränken. Der Preis war eine neue Kamera. Zweite wurde Angelika Ehlers aus Staufen, die eine Serie mit Doppelbelichtungen abgegeben hatte. „Von der Jury wurde der eigenständige Ansatz, der sehr guter Planung bedarf, hervorgehoben“, berichtete Böttcher. Ehlers erhielt eine Fototasche. Den dritten Platz belegte Alexander Bannwarth aus Wehr, der schon im vergangenen Jahr am Fotomarathon teilgenommen hat. In diesem Jahr hatte er viele Requisiten mitgebracht, darunter auch Legomännchen. Er stellte die Spielfiguren am Rheinfelder Bahnhof auf, klebte sie mit Klebepunkten an die Ampel (1000 Mal berührt) und an Sektgläser. Die Jury beeindruckte das klare Konzept, als Preis erhielt Bannwarth einen VHS-Gutschein.

Zum Fotomarathon gab es außerdem einen Publikumspreis – ein weiterer VHS-Gutschein – bei dem Betrachter ihre Lieblingsserie auswählen konnten. Die Teilnehmer machten es dem „Publikum“ nicht leicht: Was ist schöner? Ein Einkaufswagen mit einem lachenden Kind – „Im Wagen vor mir“? Eine Schubkarre mit einem Schlafenden darin zu der Aufgabe „Und wenn ich träume“? Ein Smartphone – „1000 Mal berührt“? Oder stellen diese Thema doch Kinder besser dar, die auf der Straße Mikado spielen? Das Publikum wählte schlussendlich Linda Kaszuba als beste Fotografin aus.

Kulturamtsleiter Claudius Beck hatte die nicht einfache Aufgabe, das witzigste Bild zu prämieren. „Das ist Schwerstarbeit, alle Bilder sind auf ihre Art witzig“, sagte er. Am besten gefielen ihm die Figürchen an der Fußgängerampel und so überreichte er Alexander Bannwarth einen Kabarettgutschein. Die Mitarbeiter der Tourist-Info mochten vor allem die Fotos der Kategorie „Ja mir san mit dem Radl do“. Sie überreichten Peter Heidegger für seine Umsetzung einen Gutschein für den E-Bike-Verleih. Er hatte ein rotes Modellrad auf der alten Brücke fotografiert. „Ein Fotomarathon ist anstrengend“, sagte Bannwarth abschließend. „Denken, schalten, fotografieren und das neun Stunden lang, immer versucht, möglichst nahe an die Aufgabenstellung zu kommen.“