von Rolf Reißmann

Der Freitagabend war ein toller Sommerabend. Ab 18 Uhr musizierte vorm Rathaus der Musikverein Mambach und eröffnete damit das diesjährige Kastanienparkfest. Seit mehr als 40 Jahren lockt dieser von der Stadtmusik ausgerichtete musikalisch-gesellige Höhepunkt Gäste aus der Stadt und der Umgebung unter die Kastanien.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, auch gleichzeitig Präsident der Stadtmusik, lobte eben diese Tradition als eine inzwischen sehr beliebte Begegnung zum Plaudern und Genießen. Mit ihm und zahlreichen Gemeinderäten waren bereits zum Eröffnungskonzert gut und gern 200 Besucher gekommen.

Eberhardt meisterte den obligatorischen Fassanstich, mit drei vorsichtigen Schlägen drückte er ohne Spritzer den Hahn ins Fass. Die Stadtmusiker selbst griffen bei diesem Fest nicht zu den Instrumenten, sie hatten mit dem Festbetrieb ausreichend zu tun. Die musikalische Unterhaltung übernahmen fünf Gastvereine, neben den Mambachern spielte am Freitag noch der Musikverein Nollingen auf.

Der Musikverein Mambach eröffnete das Kastanienparkfest musikalisch. | Bild: Rolf Reißmann

Am Samstag sorgten die Original-Läufelberg-Musikanten für gute Stimmung. Aber auch nach dem Auftritt saßen die Gäste bis tief in die Nacht hinein zusammen, zum Glück waren die tagsüber aufgetretenen Schauer abgezogen. Am Sonntag spielten die Schmuggler-Musik und der Musikverein Eichsel. Die Rheinfelder nutzten gerne die Gelegenheit, um sich zusammen zu finden und ein unterhaltsames Wochenende zu genießen.

Für die Stadtmusik stehen in diesem Jahr noch weitere musikalische Termine an. Am 25. Juli gestalten die mehr als 20 Musiker das Kreiskrankenhauskonzert. In bewährter Weise unterstützt die Stadtmusik öffentliche Veranstaltungen, so am St. Martinstag und zum Volkstrauertag sowie zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Höhepunkte werden das Jahreskonzert am 23. November und eine Woche später das Bügerheimkonzert.