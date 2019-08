von sk

Der Startschuss war vor 75 Jahren – am 3. August 1944 begann am heutigen Evonik-Standort Rheinfelden die Produktion der pyrogenen Kieselsäure Aerosil (pyrogen heißt „im Feuer erzeugt“), die bis heute zu den erfolgreichsten Produkten des Unternehmens gehört.

Der Füllstoff Aerosil wurde in der damaligen Degussa vom Chemiker Harry Kloepfer erfunden, der Name ist eine eingetragene Marke. Die Aerosil-Produktion in Rheinfelden wurde über die Jahrzehnte kontinuierlich erweitert.

Aerosil optimiert Produkte wie Lacke oder Farben

Zurzeit investiert das Unternehmen Evonik am Standort Rheinfelden einen zweistelligen Millionenbetrag in die Erweiterung der bestehenden Kapazitäten für hydrophobe pyrogene Kieselsäure. Die Erweiterung soll bis Ende 2020 in Betrieb gehen. Aerosil optimiert als Zugabestoff die Eigenschaften vieler Produkte des täglichen Lebens wie etwa von Farben und Lacken, Papier, Klebstoffen oder Lotionen.

Zum Jubiläum gab‘s nun ein internes Fest für die Mitarbeiter mit Grillstationen, Kinderspaß, aber auch Busrundfahrten ins Werk. Eine kleine Ausstellung mit historischen Fotos und Dokumenten informierte über die Entwicklung der Produktion am Standort Rheinfelden.