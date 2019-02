von Heinz Vollmar

„Wenn es einen närrischen Geheimtipp am südwestlichen Ausläufer des Dinkelberges gibt, dann ist es das Waidbachg’flüschter des Musikvereins Degerfelden, das die Menschen alljährlich entzückt und beglückt.“ So oder ähnlich könnte ein Vers lauten, der wie kein anderer all das zum Ausdruck bringt, mit welcher Freude und Intensität das närrische Waidbachg’flüschder des Musikvereins die Gemüter der Fasnächtler in Wallung bringt und in Begeisterung versetzt.

Prominente Gäste

Zusammenrücken ließ das 34. Waidbachg’flüschder am Freitag vor allem die Rheinfelder Ortsteile Degerfelden und Herten, begleitet von der Präsenz des Oberbürgermeisters Klaus Eberhardt, den beiden Ortsvorsteherinnen Karin Reichert-Moser und Sabine Hartmann-Müller sowie einer Vielzahl von Fasnächtlern für die das Waidbachg’flüschder alljährlich der närrische Höhepunkt der Saison schlechthin bedeutet.

Bühnensketche kommen an

Sie alle genossen in vollen Zügen ein Bühnenprogramm, das nicht nur perfekt choreografiert war, sondern das die närrische Klaviatur in Reinkultur in Szene setzte. So vor allem mit dem Musikverein Degerfelden selbst, der sich in allen Epochen präsentierte und mit „Evolution of Musik(verein)“ einen der zahlreichen Höhepunkte des Bühnenprogramms in Szene setzte.

Kam gut an: Christian Häßler bei dem Sketch "uf de Lamm-Baustell". | Bild: Heinz Vollmar

Mit lang anhaltenden Beifallsbekundungen bedacht wurden daneben das Jugendorchester, das mit dem Sketch „Probe 4.0“ Zukunftsvisionen entwickelte, während Günther Häßler und Richard Müller in der Bühnennummer „Schnitzer, schwarz uf wiss“ die große und kleine Politik glossierten und auch den Stadtrat nicht mit ihren spitzen, närrischen Pfeilen verschonten.

Spitzen gegen die Politik

Die Finger in die Wunden der Politiker, der Behördenträgheit und der Lethargie legte Büttenredner Dietmar Häßler, der lapidar bemerkte, dass England nach einem wie auch gearteten Brexit einfach nur eine Nordseeinsel sei.

Mit Lachsalven bedacht wurden beim Waidbachg’flüschder darüber hinaus Bernd Birlin, der es als „Vadder“, schwer hat und von seinem Leid berichtet. Weitere Glanznummern genossen die Gäste mit Daniel Schwald und Christian Häßler. Sie hatten einiges über die umstrittene Lamm-Baustelle zu berichten, während Kristina Galle, Ivonne Schwander sowie Nadine Rütschlin zur Ladies Night einluden und Online-Alternativen für Eichsel anboten.

Mit voller Begeisterung aufgenommen wurden Sketche wie „ das Alter schützt vor Schlagzeug nicht“, Tänze der Blue Jewels des TuS Herten sowie die erotische Akrobatik mit Marius Kurt und Sven Rütschlin, die im Sketch „hot cuisine“ die Lachmuskeln strapazierten. Von einem ganz besonderen Fanclub umgeben war beim Waidbachg’flüschder Moderator Peter Hässler. Er präsentierte sich als Purple Prince ganz in Lila, umjubelt von seinem Fanclub, der sich aus dem gesamten Musikverein Herten rekrutierte, was Peter Hässler sichtlich genoss.

In das Waidbachg’flüschter eingeführt hatte Günther Hässler, der die Fasnächtler mit einem dreifachen „Narro am Bach... mir sin wach“ begrüßte.