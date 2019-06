von Horatio Gollin

Das wilde Parken in der Schillerstraße beschäftigt den Stadtteilbeirat für die Kernstadt erneut. Eine Verbesserung wird im Jahr 2020 durch den Kommunalen Ordnungsdienst und ein weiteres Parkraumkonzept erwartet. Ein weiteres Thema in der Sitzung des Beirats war der Friedhof, dessen Toiletten bald barrierefrei umgebaut werden sollen.

Besitzer ignoriert die städtischen Auflagen

Ein schief stehendes Eisengatter auf dem Grundstück mit dem baufälligen Wohnhaus an der Güterstraße, Ecke Schillerstraße, drohe umzukippen, warnte eine Anwohnerin und wies auf eine Gefährdung von Fußgängern hin. Sie beklagte, dass der Investor trotz Fristsetzung durch die Stadtverwaltung auch anderen Auflagen, etwa dem Zurückschneiden von Hecken oder dem Sichern der Tore, nicht nachgekommen sei (wir berichteten). Laut Beiratssprecher Gustav Fischer habe die Verwaltung, auf den Umstand angesprochen, keine Gefährdung durch das Tor erkennen können. Er wolle die Beschwerde erneut weitergeben.

Kunden der Geschäfte parken die Kreuzung zu

Die Schillerstraße beschäftigte den Stadtteilbeirat weiter. Beiratsmitglied Heidi Weiß beklagte, dass sich trotz anhaltender Diskussion seit zwei Jahren an dem wilden Parken vor dem Supermarkt an der Ecke Schiller-/Werderstraße nichts gebessert habe. Die Kunden parkten die Kreuzung zu, zwei bis drei Mal in der Woche blockiere zudem ein Lastwagen bei Warenanlieferungen den Bürgersteig. Elif Ünal warf ein, dass der Geschäftsbetreiber nicht für das Falschparken der Kunden verantwortlich sei und dass Parkplätze fehlten.

Die Probleme gibt es in vielen Quartieren

Mehr Kontrollen durch den Gemeindevollzugsdienst seien nötig, schloss Evelyn Raffler. Jürgen Maulbetsch sprach sich dagegen aus, das wilde Parken in dem Quartier ständig zu diskutieren. Auch andere Mitglieder wiesen darauf hin, dass es in vielen Quartieren ähnliche Probleme gebe und die bisherigen Maßnahmen der Verwaltung nur zur Verschiebung der geparkten Autos aus der Innenstadt in die angrenzenden Quartiere geführt hätten. Fischer verwies auf den Kommunalen Ordnungsdienst, der 2020 eingerichtet wird. Zudem könne sich der Beirat bei der Erstellung des nächsten Parkraumkonzeptes einbringen.

Behindertentoilette für den Stadtfriedhof

Eckhard Mikuszies, der auch dem Arbeitskreis Barrierefrei und dem Stadtseniorenrat angehört, berichtete von einem Vor-Ort-Termin auf dem Stadtfriedhof mit Frank-Michael Littwin, Leiter des Bürgerbüros und der Friedhofsverwaltung. Noch dieses Jahr sollen die Toilettenanlagen barrierefrei umgebaut und eine separate Behindertentoilette eingerichtet werden. Für Rollstuhlfahrer werde eine Rampe gebaut, die Türen sollen mit Tasten geöffnet werden können, zudem werden Notrufknöpfe mit optischen Signalgebern angebracht. Mikuszies sah darin auch einen Erfolg des Arbeitskreises, der seit 2012 auf Verbesserungen im Stadtfriedhof hinwirkt.

Keine Sitzmöglichkeiten im Bahnhofsgebäude

Beim Stadtseniorenrat (SSR) waren Beschwerden eingegangen, dass es im Bahnhofsgebäude keine Sitzmöglichkeiten mehr gebe, so Mikuszies weiter. Im Sommer sei das kein Problem, da es außerhalb Sitzgelegenheiten gebe, aber im Herbst und Winter seien die Reisenden auf die Plätze im Warmen angewiesen. Die Frage, ob die Deutsche Bahn oder der neue Gebäudeeigentümer die Bänke entfernt haben, blieb offen. Fischer möchte sich bei der Stadtverwaltung kundig machen.