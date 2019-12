von Heinz Vollmar

Mit dem zur Tradition gewordenen „Gschpröch zwüsche de Johre“ bedankte sich Degerfeldens Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser bei den Ortschaftsräten, bei Vertretern der Vereine, der Feuerwehr und vielen Ehrenamtlichen für die gute Zusammenarbeit und das gesellschaftliche Engagement im Jahr 2019. Im Mittelpunkt des Treffens stand der Besuch im Narrenmuseum, untergebracht im Rheinfelder Wasserturm, wo Ehrenoberzunftmeister Wilfried Markus die Gäste empfing und durch die Geschichte des Wasserturms und der Fasnacht führte.

Markus erwies sich als wandelndes Lexikon der hiesigen Fasnacht, erklärte Ursprünge der Narretei und rückte dabei besonders die Rheinfelder Cliquen und deren fastnächtlichen Sinn und Hintersinn in den Mittelpunkt. Mit zahlreichen Anekdoten, selbst Erlebtem und mit umfassendem Wissen brachte der Ehren-Ozume die Degerfelder ins Staunen und zum Lachen.

So merkte er zum Beispiel an, dass es ihn freue, dass so viele Gäste dem „Gschpröch zwüsche de Johre“ in den Wasserturm gefolgt seien, um dann zu unken, dass es ja auch nicht mehr Degerfelder gebe.

Mit Humor und Gelassenheit nahm Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser die Spitzen zur Kenntnis und überreichte an Wilfried Markus ein kleines Präsent. Das Narrenmuseum im Wasserturm bezeichnete sie als wichtiges Kulturgut, wo man auch ein für Degerfelden sehr erfreuliches Jahr Revue passieren lassen könne.

Zu den Höhepunkten im zu Ende gehenden Jahr zählte sie das Bachfest, die Degerfelder Fasnacht wie das Waidbachgflüschter, die Konzerte mit dem Musikverein sowie die vielen Vereinsanlässe, die in Degerfelden das gute Miteinander und das gesellschaftliche Leben positiv beeinflussen.

Zu den wichtigsten Aufgaben 2019 zählte sie die Erneuerung des Mischwasserkanals am Dorfbach sowie die Arbeiten rund um die Erneuerung der Wasser- und Gasleitungen, die mit der Baumaßnahme verbunden sind. Für das kommende Jahr nannte sie den Anbau an die Fridolin-Halle, wo ein Kulturraum geschaffen wird, als bedeutendste Aufgabe.

„Die Degerfelder kommen sehr gerne in die Stadt, um Wissenswertes zu erfahren“, erklärte Ortsvorsteherin Karin Reichert-Moser – eine Aussage, die auch den Rheinfelder Ehrenoberzunftmeister freute. Der hatte außerdem Freude daran, schon mal einige fasnächtliche Spitzen in Richtung der Ortsteile abzufeuern – was die Freundschaft unter den Fasnächtlern jedoch nie in Mitleidenschaft gezogen hat.

Zum Abschluss und gemütlichen Austausch zog es die Degerfelder dann aber doch wieder heimwärts ins Gasthaus „Sägemühle„.