von Roswitha Frey

Mit einem Glöckchen läuft Gabi Altenbach durch die Räume der Stadtbibliothek und ruft die Kinder und Erwachsenen zusammen: „Wer möchte Geschichten hören?“ Und schon versammelte sich eine stattliche Gruppe um die Erzählerin, die beim Familiensamstag Klein und Groß mit ihren Geschichten in Bann zog.

Das Erzähltheater der quirligen Schauspielerin war die besondere Attraktion bei diesem bunten Programm im Rahmen des Jubiläumswochenendes „Zehn Jahre Stadtbibliothek im neuen Haus“. Mit ihrer temperamentvollen Art und lebendigen Erzählkunst schafft es Gabi Altenbach mühelos, auch die Jüngsten hineinzuziehen in die Welt der Märchen und Sagen.

Bildhafte Erzählweise begeistert Kinder

Spontan reagiert die Erzählerin auf Zurufe, bezieht die Mädchen und Jungen direkt ins Geschehen mit ein. Etwa, als sie über die alten Griechen erzählt und lebhaft schildert, wie die Götter auf einem hohen Berg, auf dem Olymp, thronten. „Eigentlich ging es da zu wie bei den Menschen, es wurde gegessen, getrunken, gestritten, die Götter waren eifersüchtig, haben Kinder gekriegt“. Als sie fragt, wie der Chef heiße, antwortet ein Kind sofort: „Zeus“.

Überhaupt sind die Kinder ganz Ohr, enorm aufmerksam, wissen alles, was Gabi Altenbach fragt. In einer kindgerechten Version, der die Vier- bis Achtjährigen gut folgen können – und in heutiger Sprache – beschreibt die Erzählerin die Figuren aus der griechischen Mythologie: Den Gott der Unterwelt, Hades, oder den Götterboten Hermes, bei dem sie eine Verbindung zum Paketboten herstellt.

Ja, und wie hieß noch mal die Göttin der Fruchtbarkeit? „Wenn eure Eltern im Bioladen einkaufen, kennt ihr den Namen“, hilft Gabi Altenbach nach: Demeter. Und schon ist sie mitten drin in der Geschichte um Hades, den ein Liebespfeil trifft und der sich in Persephone, die Tochter von Demeter, verliebt und diese entführt. Woraufhin Demeter ihre verschwundene Tochter sucht und sich nicht mehr um die Natur, die Pflanzen kümmert und es eine Hungersnot gibt.

Unterhaltsamer Zugang zur Antike

Hin und her springt die Erzählerin zwischen den Figuren, gibt ihnen mimisch und gestisch lebhaften Ausdruck, sodass die Kinder und die erwachsenen Zuhörer ganz gebannt lauschen und zugucken. Altenbach schildert, dass Persephone einen Teil des Jahres bei Hades und einen Teil bei ihrer Mutter blieb, sich Demeter im Frühjahr und Sommer wieder um das Blühen und Gedeihen der Natur kümmerte und sich so „die alten Griechen die Jahreszeiten erklärt haben“.

Mit ihrer szenischen Erzählweise vermittelt Altenbach den Kindern auf spannende und spielerisch-unterhaltsame Art Zugang zu antiken Stoffen. In einer Geschichte vom Wünschen macht sie klar, „dass man Gold nicht essen kann“. Auch weniger bekannte Märchen erzählt sie frei und fantasievoll ausgeschmückt.

Im Lesesaal schart sie wieder Kinder und Erwachsene um sich, sitzt auf einem kleinen, mit rotem Samt überzogenen Hocker und hat „eine ganze Welt im Koffer“. Mit einem Schlüssel schließt sie die imaginäre Märchentür auf und klappt ein winziges Täschchen auf, aus dem sie kleine Dinge hervorholt.

Die Kinder dürfen sich eins aussuchen, in diesem Fall eine Kuchenform, und um diesen Gegenstand herum erzählt Gabi Altenbach ein russisches Märchen vom Mädchen Mascha, das im Wald beim Beerensammeln von einem Bären in eine Hütte gebracht wird. Mit einem Korb voller Kuchen gelingt es Mascha, den Bär zu überlisten und zu ihren Großeltern zurückzukommen. „Mit Geschichten holt man die Kinder ab“, weiß Gabi Altenbach. Über das Erzählen entstehen Bilder im Kopf der Kinder, „und es ist ganz wichtig, dass die Kinder Fantasie und eigene Bilder entwickeln“.