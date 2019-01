von Ralf H. Dorweiler

Nicht einmal ein Prozent der in Rheinfelden zugelassenen Autos haben einen Elektroantrieb. Dabei wird die Infrastruktur in Form von Ladestationen durchgängig ausgebaut. Auch Verwaltung und Unternehmen setzen auf die leisen Flitzer. Sogar der Oberbürgermeister ist mit einem Hybrid-Dienstwagen unterwegs. Auch die Post baut ihre E-Flotte aus.

Nur 75 Autos sind reine Elektrofahrzeuge

Der Fahrzeugbestand in Rheinfelden betrug Anfang 2018 genau 23 644 Kraftfahrzeuge, wie die Zulassungsstelle des Landratsamts Lörrach ermitteln konnte. Die Zahlen mit Stand 2019 liegen noch nicht vor. Ganz aktuell hingegen ist die Zahl der Elektroautos, die in Rheinfelden gemeldet sind. Mit 230 Fahrzeugen verfügen gerade mal 0,97 Prozent über eine elektrische Motorisierung. Nur 75 Autos sind reine Elektrofahrzeuge, die restlichen 155 gehören zu den sogenannten Hybridfahrzeugen, die neben einem elektrischen Antrieb auch Energie über einen Verbrennungsmotor beziehen.

Reichweite steigt mit besserer Batterietechnik

Die Zahl der Elektrofahrzeuge steigt an, wie man auf der Zulassungsstelle erfährt. Allerdings liegen die Zahlen nur kreisweit vor. Seit Januar 2017 haben sich die E-Fahrzeuge etwa verdoppelt. Im Kreis waren 2017 931 E-Autos unterwegs, davon 183 reine E-Autos. Im Dezember 2018 waren es 1678, davon 424 reine E-Autos. Dass die Zahl der reinen E-Autos prozentual stärker wächst als die der Hybridfahrzeuge, dürfte auch damit zu tun haben, dass die Reichweiten der E-Fahrzeuge mit besserer Batterietechnik ansteigt.

Rathausmitarbeiter sind treue E-Fahrer

Mehrere der in Rheinfelden fahrenden E-Fahrzeuge gehören zur Flotte von My-E-Car, einem Elektro-Carsharing-Unternehmen der Stadtmobil Südbaden und der Energiedienst Holding. An den Standorten am Bahnhofsplatz, bei der Energiedienst in der Schönbergerstraße, am St.-Josefshaus in Herten und am Rathaus stehen insgesamt vier öffentlich und zwei teil-öffentlich nutzbare E-Fahrzeuge. Die Rathausmitarbeiter sind auch treue E-Fahrer. Die drei Dienstwagen für die Verwaltungsmitarbeiter sind komplett elektrisch. Entsprechende Ladestationen dafür gibt es in der Rathaustiefgarage.

Stadt will Vorbildfunktion weiter ausbauen

Bei weitergehendem Fahrzeugbedarf bedient man sich laut Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in Ergänzung bei den My-E-Car-Carsharing-Angeboten. Damit habe man sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch für neue Anschaffungen setze man auf E-Autos. „Wir wollen unsere Vorbildfunktion weiter ausbauen“, so der OB. Das habe man bereits bei den Anstrengungen zum European-Energy-Award festgelegt.

OB fährt Dienstwagen mit Hybridantrieb

Eberhardt selbst hat sich für seinen Dienstwagen für einen Hybridantrieb entschieden. „Im Stadtgebiet versuche ich, nur elektrisch zu fahren“, sagt er. Da er aber auch Strecken zu fahren habe, die die Reichweite der E-Autos überschreiten, habe er mit dem Hybridwagen eine Möglichkeit, auch längere Entfernungen zu schaffen. Für die Stadt findet Eberhardt die E-Autos nicht nur wegen der fehlenden Abgase gut, sondern auch wegen der Verringerung des Lärms.

Seit 2016 ist Tanja Kohl in Rheinfelden mit dem Streetscooter mit Elektroantrieb unterwegs. | Bild: Deutsche Post

Post setzt E-Fahrzeuge in der Stadt ein

Als Logistikunternehmen hat die Deutsche Post DHL Group bereits 2016 begonnen, in Rheinfelden elektrisch angetriebene Streetscooter einzusetzen, die eine Reichweite von bis zu 80 Kilometern haben. Laut der Pressestelle in Stuttgart startete man 2016 mit sechs Fahrzeugen mit je vier Kubikmetern Ladefläche. Die Erfahrungen hätten sich so positiv erwiesen, dass mittlerweile schon zehn solcher Fahrzeuge in Rheinfelden unterwegs sind, dazu ein neueres Modell mit verdoppelter Ladefläche. Anstatt zur Tankstelle geht es nach der Tour an die Ladesäule im Posthof, wo die Batterie über Nacht wieder aufgeladen wird.

Schnellladestation in der Schönbergerstraße geplant

Ein Hindernis für die Ausbreitung von Elektrofahrzeugen sieht Eberhardt in der Verbreitung der Stromtankstellen. Öffentlich nutzbare Ladestellen gibt es laut Energiedienst am Bahnhof, auf dem Firmenareal von Auto Winzer in Degerfelden und bei ED in der Schönbergerstraße. Energiedienst passe das Netz der Stromtankstellen in der Stadt dem stetig steigenden Bedarf an. Zusammen mit der EnBW plant man in der Schönbergerstraße einen „Supercharger“, also eine Schnellladestation.