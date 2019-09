Rheinfelden vor 42 Minuten

Drogenhandel: Polizei durchsucht zwölf Wohnungen und Geschäftsräume

Der Einsatz in Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen, Lörrach und Bad Säckingen steht in Zusammenhang mit der kürzlichen Razzia in Rheinfelden. Zehn Männer stehen unter Verdacht. Sie sind wieder auf freiem Fuß