Rheinfelden Dringende Post vor dem Fest: Was eine Briefzustellerin in Rheinfelden alles erlebt

Dringende Post vor dem Fest: Was eine Briefzustellerin in Rheinfelden alles erlebt

Sabine Hülsmann trägt seit zwölf Jahren Briefe und Päckchen in Rheinfelden aus und erlebt dabei so manche kuriose Situation.

Schon seit zwölf Jahren stellt Sabine Hülsmann in Rheinfelden Briefe, Rechnungen und Werbung zu. Während schon länger die Zahl der persönlichen Briefe abnimmt, kann die Postzustellerin in der Weihnachtszeit noch eine Zunahme handgeschriebener Briefe feststellen. Zum Jahresende hat sie auch mehr direkten Kontakt zu den Empfängern in ihrem Bezirk, die sie teilweise schon seit Jahren kennt.

Vorsichtig, um nicht an den Kleiderständer vor den Geschäften hängenzubleiben, rollt Postzustellerin Sabine Hülsmann über den Gehweg in der Kapuzinerstraße. Fast an jedem Briefkasten stoppt die Sechzigjährige, um Briefe einzuwerfen. Gewerbetreibende erhalten deutlich mehr Post als Privatpersonen, meint die Lörracherin, die seit zwölf Jahren in Rheinfelden die Post austrägt. Gegen die winterlichen Temperaturen schützt sie sich mit der gefütterten Postjacke, Handschuhen und einem Stirnband. Bei schlechterem Wetter greift sie zu einer wasserfesten Jacke und Regenhosen. „Ich bin ein Naturmensch und gerne draußen“, erzählt Hülsmann.

In Rheinfelden stellt Hülsmann Post südlich der Bahnlinie vom Adelberg bis fast ans Ende von Warmbach zu. „Der Bezirk ist riesig“, meint sie. Ihre Route beginnt in der Innenstadt, wo sie auch in der Kapuzinerstraße, im Seidenweberweg und in der Basler Straße austrägt, bevor sie durch die Bahnunterführung zum Adelberg fährt. Da sie keinen Autobezirk, sondern einen Fahrradbezirk hat, teilt sie keine schweren Pakete aus, das macht ein Kollege mit Fahrzeug. Etwa fünf Stunden braucht sie für den Bezirk und legt dabei zwischen 20 und 25 Kilometer mit dem E-Trike zurück. Bis zu viermal füllt sie die unter dem Regenschutz verstauten Kästen vor dem Lenker und hinter dem Sitz des E-Trikes mit Briefen und kleinen Päckchen auf.

„Man wird auch ständig nach dem Weg gefragt“, stellt Hülsmann fest. In Warmbach hat sie mal ein junger Mann angesprochen, der zu einem Vorstellungsgespräch wollte. Die Straße gab es aber nicht in Warmbach, worauf er erklärte, dass die auch in Herten sein müsste. Hülsmann kennt alle Postbezirke der Stadt und wusste, dass die gesuchte Straße auch nicht in Herten zu finden war. Nach einem Blick auf das Einladungsschreiben stellte sich zu seinem Entsetzen heraus, dass er eine Straße in der Stadt Herten in Nordrhein-Westfalen suchte. „Den Job hat er wohl nicht bekommen“, stellt Hülsmann trocken fest. Auch osteuropäischen Touristen, die in Rheinfelden den Schaffhausener Rheinfall suchten, hat sie schon den Weg gewiesen.

In den Autobezirken kommen ihre Kollegen zur Weihnachtszeit fast nicht nach, meint Hülsmann, da nimmt die Menge der Päckchen im Vergleich zum restlichen Jahr stark zu. Im Fahrradbezirk bemerkt sie um die Weihnachtsfeiertage aber eine Zunahme von handgeschriebenen Briefen an Privatpersonen, die während des Jahres meist nur noch Werbung, Rechnungen oder offizielle Anschreiben bekommen.

„Im Moment klingele ich auch viel“, sagt Hülsmann, da doch viele kleine Päckchen an der Tür abgegeben werden müssen, weil sie nicht in den Briefkasten passen. Die Empfänger zeigen sich zur Weihnachtszeit auch erkenntlich. Hülsmann sagt: „Ich komme fast jeden Tag mit einer Tafel Schokolade zurück, manche schreiben auch Karten oder geben Geld.“

Vor zwölf Jahren hat sich Hülsmann viele Gedanken gemacht, was sie am nächsten Tag anziehen soll. Mittlerweile checkt sie beim Frühstück die Wetter-App und entscheidet, welche Postjacke sie anzieht. „Man härtet ab“, ist sie sich sicher und meint, dass sie auch weniger erkältet sei, seit sie als Postzustellerin arbeitet.

Viele Rheinfelder kennt sie schon seit Jahren. „Der persönliche Kontakt macht besondere Freude, das genieße ich.“ Bei anderen kenne sie nur den Briefkasten. Manchmal lernt sie aber auch die Menschen zu den Briefkästen kennen. Einmal hatte sie ein als Postkarte ausgedrucktes Foto einer Jugendlichen zu Weihnachten zuzustellen. Das Mädchen hatte aber nur die Straße angegeben, der Name des Empfängers und die Hausnummer fehlten. Auf der Karte stand nur ein Gruß an die „Oma“ und der Vorname der Enkelin. Hülsmann fragte bei Bewohnern der Straße nach, ob sie die Jugendliche zuordnen könnten und tatsächlich wurde die Empfängerin gefunden. Hülsmann konnte die Weihnachtskarte der Enkelin zur großen Freude der Großmutter überreichen.