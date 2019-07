von Ingrid Böhm-Jacob

Dreiland-Messe zum Zweiten heißt es nach einem Jahr Pause wieder. Veranstalterin Regina Rieger arbeitet mit Zuversicht und festem Konzept an der Verbrauchermesse. Die wird sogar an ihrem Wunschtermin im Festgelände Tutti-Kiesi stattfinden. Vier Tage schlagen Aussteller vom 3. bis

6. Oktober dort ihre Stände auf. Rieger verspricht sich mit einem Auftakt am Feiertag ein „schönes Besucherpotenzial“ und erwartet über den Ausstellungszeitraum 25 000 Besucher.

Angebote für die ganze Familie stehen im Mittelpunkt. Das Rahmenprogramm richtet sich deshalb mit Akteuren aus Vereinen darauf aus. Bei der Premiere 2017 hat Rieger 150 Teilnehmer in fünf Hallen untergebracht. Dieses Mal rechnet sie mit 200 Ausstellern, die ein „buntes Kaleidoskop“ garantieren, 150 sind bereits sicher.

Vor allem „hiesige Unternehmer“ sollen eine große Rolle spielen und eine „starke Vereinbindung auf der Bühne“. Das Familienzentrum wird miteingebunden, aber auch andere Vereine. Sie sollen Auftrittsmöglichkeiten erhalten, um mit ihrer Leistung gleichzeitig Nachwuchs zu werben. Das Amt für Jugend, Familie und Senioren und das Quartiersmanagement gehören mit zu den Partnern. „Die zarte Pflanze fängt an, Früchte zu tragen“, erwartet Regina Rieger. Sie hat dafür Netze geknüpft und Erfahrung von anderen Messen eingebracht. Einiges wird aber anders sein bei diesem zweiten Aufschlag: Dazu gehört auch ein Café-Garten, in dem Rieger Interviews mit Experten führt. Die drehen sich auch um Brennpunktthemen wie ärztliche Versorgung, Volkskrankheiten, Fragen zur Sicherheit oder zur

E-Mobilität.

Organisatorin Regina Rieger freut sich auf die Messe. | Bild: Ingrid Böhm-Jacob

Bauen, Wohnen und Genießen: Zwei Ausstellerschwerpunkte sind fixiert: Bauen und Wohnen. Das beschäftige in der Region besonders. Deshalb erhalten Handwerker eine breite Plattform. Die umfasst Anbieter von Fertighäusern und Fachbetriebe, alle „die Interesse an der Region haben“, sagt Rieger.

Das zweite Thema dreht sich um Genuss. Bei Essen und Trinken sollen Anbieter aus der Region zeigen, was sie leisten. Ein Schwerpunkt bildet gesunde Ernährung. Zu diesem Spektrum passen auch Kochshows vor Publikum.

„Freizeit ist auch mein Beruf“ sagt Regina Rieger, die im Netz und vor Ort recherchiert, was an Produkten passt. Acht Messen bespielt sie mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Rheinfelden aber wird mit einer klassischen Verbrauchermesse bedient.

Fünf Hallen füllen den Festplatz und die Wiesenfläche des Tutti-Kiesi wird auch bespielt. Auch Start-ups erhalten eine Chance und Kunsthandwerker mit Sonderkonditionen. Ein Quadratmeter Stand im Freien kostet um die 30 Euro, in den Hallen deutlich mehr.

Erstmals mit von der Partie ist das Thema Reisen: Bus, Bahn, E-Bike und aktive Freizeit fallen darunter, da ist dann auch die Wirtschaftsförderung der Stadt mit im Boot. Dafür fehlt der Komplex Ausbildung und Beruf. Es fehle an ernsthaften Interessenten, heißt es.

Wirtschaftsförderung als Partner: Die städtische Wirtschaftsförderung WST versteht sich bei der Messe als Partner. Geschäftsführer Elmar Wendland sieht in diesem Format „ein attraktives Schaufenster“ vor allem fürs lokale Gewerbe, Handwerk und Dienstleister. Die WST unterstützt die Dreilandmesse deshalb auch bei der Planung mit Vorschlägen zum Programm und Hinweisen auf Firmen und spricht auch Themen ab.

Das Motto heißt: „Je länger, he lieber“ für Rieger. Wenn die Besucher vier Stunden oder mehr bleiben „dann haben wir alles richtig gemacht“. Die gesamte Organisation geschieht mit einem kleinen Team: zehn Köpfe im Büro und 20 Leute auf der Messe.

Der Eintritt kostet 7 Euro, 5 ermäßigt. Kinder unter zwölf sind kostenlos.