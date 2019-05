von Elena Borchers

Während am Donnerstagmittag schon zahlreiche Menschen die Innenstadt bevölkerten, sich auf das Kettenkarussell wagten oder am Bierbrunnen das schöne Wetter genossen, wurde das 14. Cityfest um 13 Uhr bei einem Empfang im Rathaus offiziell eröffnet. Bevor sich die Vertreter von Gewerbe, Schaustellern, der Veranstalterfirma Süma Maier und der Kommunalpolitik unter die Besucher mischten, erinnerte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt an die Bedeutung des Festes für die Geschäfte in der Stadt.

Wichtige Ergänzung für den Einzelhandel

„Das Cityfest mit dem verkaufsoffenen Sonntag ist eine wichtige Ergänzung für den Einzelhandel“, sagte Eberhardt. Um dieses und weitere Feste und Märkte noch besser organisieren zu können, wollen die Wirtschaftsförderung (WST), der Stadtmarketingverein Pro Rheinfelden, der Gewerbeverein und die Veranstalterfirma Süma Maier künftig noch enger zusammenarbeiten und so die Einkaufsstadt Rheinfelden unter einer gemeinsamen Marke präsentieren.

Sie wollen enger mit Schweiz Nachbarn arbeiten

Auch Dieter Maier von Süma Maier wünscht sich eine engere Zusammenarbeit. Neben der gemeinsamen Präsentation habe das nämlich auch finanzielle Vorteile, wie er am Donnerstag sagte. Immerhin kostet das Cityfest – von Werbung über den Aufbau bis hin zum Personal – insgesamt etwa 30 000 Euro. Doch nicht nur innerhalb der Stadt wollen Verwaltung, Wirtschaft und Handel enger zusammenarbeiten – auch die gemeinsamen Aktivitäten mit dem Schweizer Nachbarn sollen ausgeweitet werden. „Es wäre schön, noch mehr gemeinsame, grenzüberschreitende Anlässe zu organisieren“, sagte Raymon Keller, Präsident der Gewerbevereins Rheinfelden/Schweiz, der am Donnerstag ebenfalls im Rathaus zu Gast war. Schließlich habe der Einzelhandel in beiden Städten die gleichen Ziele: Kunden gewinnen und Auszubildende finden.

Familien aus allen umliegenden Städten

Wie wichtig ein „Magnet“ wie das Cityfest ist, um diese Ziele zu erreichen, machte auch Frank Sattler, Vorsitzender der Gewerbevereins, deutlich. „Dieses Fest lockt Familien aus allen umliegenden Städten an“, sagte er. Gerade in Zusammenhang mit dem verkaufsoffenen Sonntag sei dies für das Gewerbe eine große Chance, Kunden für die Zukunft zu gewinnen. Dass das sehr gut funktionieren kann, sieht Sattler in seinem eigenen Sportladen. „Wir erfassen seit vielen Jahren die Postleitzahlen unserer Kunden.“ So könne er nachvollziehen, dass viele von außerhalb kämen.

Ein Teil der Gruppe wagt sich aufs Kettenkarussell

Von der magnetischen Anziehungskraft des Cityfests konnten sich danach alle selbst ein Bild machen. Der gemeinsame Rundgang durch die Innenstadt stockte an einigen Stellen, so voll war es in der Fußgängerzone bereits geworden. Auf dem Weg zum Kinderkarussell auf dem Friedrichplatz lockten links und rechts Stände mit Schmuck, Taschen, Süßigkeiten und Luftballontieren. Die Bänke der Gastronomiestände und die Straßencafés waren voll besetzt. Zurück im Kastanienpark wagte sich ein Teil der Gruppe auf das Kettenkarussell – der andere Teil zog es vor, die wilde Fahrt von unten zu beobachten.

In diesem Jahr leider ohne das Riesenrad

Das traditionelle Riesenrad gibt es in diesem Jahr nicht. „Der Betreiber hat leider kurzfristig abgesagt“, erzählt Schaustellervertreter John Kurze. Generell sei es für ihn nicht einfach, Schausteller für das Cityfest zu finden. Vielen sei die Fahrt zu weit und damit zu teuer, immerhin befinde sich die Stadt Rheinfelden am südlichsten Zipfel Deutschlands.

Das Cityfest mit den vielen Attraktionen ist ein Publikumsmagnet. | Bild: Elena Borchers

Trotzdem zahlreiche Fahrgeschäfte

Und dennoch ist es ihm auch in diesem Jahr wieder gelungen, mit zahlreichen Fahrgeschäften für Kinder und Erwachsene, Schieß- und Losbuden und einem Simulator mit 3D Kino ein abwechslungsreiches und buntes Angebot für Groß und Klein zusammenzustellen.

Zur Veranstaltung: Das Cityfest hat am Freitag von 14 bis 23 Uhr und am Samstag von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Am Sonntag geht das Fest von 11 bis 20 Uhr, viele Geschäfte beteiligen sich am verkaufsoffenen Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr. Verschiedene Bands spielen.