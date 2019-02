Um Ideen sind die Cliquen und Vereine in Minseln nicht verlegen. Was die Akteure in ihrem kurzweiligen „Buureobend“ boten, konnte sich sehen und hören lassen. Der neue Ober-Buur Florian Thomann bestand seine Premiere vor Publikum mit Bravour. Er führte durch das Programm und verlieh die Orden.