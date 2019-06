von Jasmin Radel

„Jung und Krebs“ ist der Name einer bislang nur in Freiburg agierenden Selbsthilfegruppe für an Krebs erkrankte Menschen. Einen Tochterableger hiervon gibt es nun auch in Rheinfelden. Dilek Skrabania hat ihn gegründet, um sich mit Gleichgesinnten über ihre Krankheit austauschen zu können.

Unterstützung hat sie von ihrer Familie

Die 32-Jährige hat wahrlich ihren ganz persönlichen Albtraum erlebt. Vor zwei Jahren erkrankte sie schwer an Magenkrebs, verlor befallene Organe, nahm über 25 Kilo ab und durchlebte Momente, in denen sie mit ihrem Leben abschloss. Wir haben Skrabania im Februar vorgestellt, als sie auf der Suche nach geeigneten Räumen war, um auch in Rheinfelden eine Jung-und-Krebs-Selbsthilfegruppe zu gründen. Ihre Familie unterstütze sie zwar zu jeder Zeit. „Aber irgendwann brauchen die auch mal Pause von all dem Elend“, so Skrabania. „Außerdem konnte ich mich auf dieser Ebene gar nicht austauschen. Die Familie erlebt meinen Krebs mit, aber mir fehlte jemand, den ich nach seinen Erfahrungen fragen konnte und der mich mit seinem Krankheitsverlauf und seinen Ängsten unterstützen konnte.“

Ihre Hartnäckigkeit zahlt sich aus

Also gab sie die Suche nach Gleichgesinnten nicht auf. Diese Hartnäckigkeit zahlte sich aus. Skrabania suchte zunächst Kontakt zu Carsten Witte, dem Vorsitzenden des Vereins „Jung und Krebs“ in Freiburg. Es entstand ein reger Austausch und mittlerweile eine tiefe Freundschaft.

Kontakte und Gespräche im Blog

Auch über ihren eigenen Blog sammelte die junge Frau immer mehr Kontakte und Gespräche – aber eben nur online. „Ich war so derartig erstaunt und auch entsetzt, wie viele Menschen an Krebs erkrankt sind und denen es ähnlich ergeht wie mir.“ Aber der oft sehr emotionale Austausch war per Mail schwer zu bewältigen. Mit Witte fasste Skrabania darum den Plan, eine Außenstelle von „Jung und Krebs“ in Rheinfelden zu gründen. Fast ein halbes Jahr dauerten die Organisation und die Suche nach passenden Räumen.

24 Betroffene treffen sich jetzt regelmäßig

Fündig wurde Skrabania schließlich im Café Metamorphose in der Hebelstraße. Jeden ersten Dienstag im Monat treffen sich dort mittlerweile 24 Betroffene. Wer aber denkt, dort säßen Menschen mit versteinerter Miene und verschränkten Armen im Stuhlkreis, liegt falsch. „Wir sitzen zusammen im Garten-Café, tauschen uns natürlich über den Krebs aus, aber wir lachen auch über viele Dinge und versuchen, die Treffen als schöne Veranstaltung zu gestalten, auf die man sich freut und von denen man auch viel mitnimmt“, sagt die Gruppenleiterin. Dass dies möglich ist, zeigt etwa der Plan, gemeinsam die Ausstellung „Körperwelten“ in Freiburg zu besuchen und sich dort Exponate des Erzfeindes Krebs anzuschauen.

Keiner will bemitleidet werden

Eins möchten die Krebspatienten nämlich gar nicht: bemitleidet werden. Respekt sei aber wichtig. „Krebs wird immer so totgeschwiegen und man möchte am liebsten gar nichts damit zu tun haben, oder weiß nicht, wie man sich verhalten soll gegenüber Erkrankten. Aber das ist einfach: ganz normal“, sagt die 32-Jährige.

Obwohl die Selbsthilfegruppe „Jung und Krebs“ heißt, ist das Team in Rheinfelden vom Alter her bunt gemischt. Das jüngste Mitglied war 21 Jahre alt. Leider verstarb die junge Frau vor kurzem. Deren Mutter fühlte sich durch Skrabanias Arbeit inspiriert und möchte eine Selbsthilfegruppe für Angehörige und Hinterbliebene von Krebspatienten gründen.

Kontakt und Termin: Anfragen per E-Mail (rheinfelden@jung-und-krebs.de). Das nächste Treffen ist am Dienstag, 2. Juli, 18.30 Uhr, im Café Metamorphose. Mehr Informationen gibt es im Internet (www.jung-und-krebs.de).