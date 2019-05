von Rolf Reißmann

Digitalisierung an Schulen – damit sind nicht die Internetspiele auf dem Schulhof gemeint. Vielmehr meint das „Digitalisierung in der Bildung“, und das war Thema einer Diskussion im Tutti Kiesi, an der auch Volker Schebesta, Staatssekretär im Kultusministerium, teilnahm.

Digitalisierung nicht zum Selbstzweck

In seiner Eröffnung stellte er einige Thesen voran. Zunächst ging er davon aus, dass die Digitalisierung unser gesamtes Leben schneller und stärker verändern wird, als wir derzeit noch annehmen. Gerade für den Bildungssektor gelte aber, dass Digitalisierung nicht zum Selbstzweck erfolge. „Sie dient bereits jetzt der besseren und schnelleren Wissensvermittlung“, meinte Schebesta. „Andererseits aber muss es genau so wichtig sein, Kinder und Jugendliche im korrekten und vollständigen Umgang mit der Informationstechnik zu schulen, damit sie alle Möglichkeiten wirkungsvoll ausschöpfen kann.“

Mehrere Projekte mit Tablet-Klassen laufen

So laufen derzeit im Land mehrere Projekte mit Tablet-Klassen, in denen die digitale Technik nach festen Programmen eingesetzt wird, um Ergebnisse über Möglichkeiten der Nutzung zu vermitteln. „Weil die Technik der Pädagogik folgt, kommt der Qualifikation der Lehrer und Ausbilder jetzt besondere Bedeutung zu. Allein dafür wird das Land fünf Millionen Euro bereitstellen.

Ausstattung in Kanada unvergleichbar besser

Luca Schöttler, derzeit am Wirtschaftsgymnasium in Lörrach, berichtete von seinen Erfahrungen bei einem Unterrichtsjahr in Kanada. „Dort ist schon die technische Ausstattung unvergleichlich besser als bei uns, nur noch elektronische Wandtafeln, freies Wlan in allen Räumen, damit ist für jeden Schüler überall der Zugriff möglich“, beschrieb er. Mit Blick auf die hiesige Ausstattung präzisierte der baldige Abiturient, dass intensiverer Umgang mit Tablets unter anderem erhebliche Hilfe für jene sein kann, die den Unterricht nicht besuchen können, weil Niederschriften und Tafelbilder schnell abrufbar sind.

Hausaufgaben sollten auf einer App ersichtlich sein, und elektronische Klassenbücher könnten jedem Schüler schnell notwendige Vertretungsinformationen geben. Gerade letztere Ausstattung unterstützte auch Manfred Schaffner, Fachlehrer für Medienbildung an der Rheinfelder Gemeinschaftsschule.

Unterstützung vom Staatlichen Schulamt

Rudolf Schick vom Staatlichen Schulamt Lörrach sicherte Unterstützung für bessere Ausstattung zu. Wlan in den Schulen sei nun wahrlich nicht das große Problem, aber er habe auch bereits von Lehrern gehört, die mit der Digitalisierung noch fremdeln. „Ich sehe aber noch ein riesiges Potenzial dafür, verstärkt Digitalisierung als Lebenshilfe zu nutzen, gerade dazu die Jugendlichen zu befähigen“, hob er hervor. Dabei verwies er auf Schüler mit Einschränkungen, denen digitale Geräte eine sehr wirksame Alltagshilfe sein können. Für die Weiterbildung der Lehrer seien die Kreismedienzentren bereits jetzt sehr gut ausgestattet, sowohl mit Personal als auch mit Technik.

Mehr emotionale Intelligenz für den Alltag

Zwei Mütter gehörten auch zur Gesprächsrunde. Stephanie Müller nutzt beruflich die schnelle Informationstechnik, gerade deshalb hat sie kein Verständnis dafür, dass in Schulen nicht durchweg Wlan verfügbar ist. Für den Alltag aber mahnte sie mehr emotionale Intelligenz an, das heißt, den Kindern rechtzeitig zu vermitteln, welche Nachteile die ungehemmte Nutzung der Verbindungen bewirken kann. „Nicht nur mögliche Schäden für sich selbst sollten wir erläutern, sondern auch die Gefahr für andere, die durch eigenen grenzenlosen Umgang entstehen kann“, sagte sie.

Ein Tunnel soll den Zugang sichern

Diesen Gedanken griff auch Anna Denis auf, Mitglied des Gesamtelternbeirates der Rheinfelder Schulen. Unsicherheit am Tablet beunruhige viele Eltern. Manfred Schaffner erklärte dazu, dass die Schulen zur Sicherung des Zugangs gewissermaßen einen Tunnel aufbauen können, der weder das Ausbrechen noch das Eindringen in die vorgesehenen Zugangsmöglichkeiten zulässt. „Die Gefahr besteht allerdings darin, dass außerhalb der Schulen, also in freien Zugängen, Löcher in die Tunnelwand gebohrt werden“, beschrieb er.

Technik läuft dem Prozess hinterher

Organisiert hatte diese Gesprächsrunde der CDU-Stadtverband. Vorsitzender Eckart Hanser, als Professor für Informationstechnik an der DHBW aufs engste mit der Digitalisierung verbunden, warnte vor dem Gedanken, die Pädagogik könne irgendwann vorauseilen und die Lösung der Digitalisierung beeinflussen. Die Technik werde immer der Digitalisierung nachlaufen.