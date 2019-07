Rheinfelden vor 3 Stunden

Diebe lassen auf drei Baustellen und in einem Rohbau Maschinen und Werkzeug mitgehen

Der oder die Täter brechen Container auf und in einen Lagerraum ein. Sie sind in der Nollinger Straße in Rheinfelden, in Minseln und Herten aktiv. Die Polizei such Zeugen