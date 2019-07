von Ingrid Böhm-Jacob

Die städtische Wohnbau setzt ihren Aufwärtstrend 2018 fort. Trotz Investitionen von über sechs Millionen in Instandhaltung und Modernisierung wurde ein Jahresüberschuss mit 2,3 Millionen Euro erzielt, rund eine halbe Million Euro mehr als im Vorjahr. Der Erfolg, der mit einer soliden Kapitalquote von 34 Prozent einhergeht, bildet auch für Aufsichtsratsvorsitzenden OB Klaus Eberhardt die Basis für die großen Zukunftsaufgaben. Stadt und Wohnbau planen fast 250 neue Wohnungen bis 2025, das heißt es werden 62,5 Millionen investiert.

Sicherheit für die Entwicklung

Unter dem Gesichtspunkt „nur mehr Wohnungsbau sichert zahlbare Mieten“, stellte Geschäftsführer Markus Schwamm die Bilanz des Tochterunternehmens am Donnerstag und die geplante Neubauoffensive im Quartier Römerstraße und beim Bürgerheim vor. Der neue Rekord beim Überschuss schaffe Sicherheit für die Entwicklung. Dabei stellt sich die Wohnbau im Branchenvergleich in mehreren Punkten als überdurchschnittlich dar. Das Unternehmen verwaltet aktuell über 2000 Wohnungen und leistet etwa ein Drittel mehr für den Bestand laut Schwamm als andere. Nach der Weichenstellung des Aufsichtsrats für ein Wohnprojekt beim Bürgerheim und dem Start in das Wohnquartier Römerstraße wird die Wohnbau weiter stark wachsen.

Der Spatenstich für zwei Neubauten mit 94 Mietwohnungen in der Römerstraße steht bevor. | Bild: Entwurf: Wohnbau

Den Markt entlasten

Im Gespräch mit den Medien legten Aufsichtsratsvorsitzender und Geschäftsführer dar, dass Handlungsbedarf bestehe, um den angespannten Wohnungsmarkt zu entlasten. Dabei handle es sich um einen öffentlichen Auftrag, so der OB. Die Wohnbau als Stadttochter wird sich deshalb weiter bezahlbaren Wohnraum schaffen. Dabei bezeichnet auch der OB „die Größenordnung als sehr ambitioniert“ und nur leistbar, weil das Unternehmen, ein sehr gutes Ergebnis erzielt habe. Bezahlbar heißt im Schnitt ein Mietpreis von 6,90 pro Quadratmeter. Auf dem freien Markt werden bei bestehenden Wohnungen über 10 Euro und bei Neubauten gezahlt. Bei Neubauten sind, wie Schwamm sagt: „Kaltmieten von 12 bis 17 Euro keine Seltenheit“.

20 Millionen für Römerstraße

Die beiden acht geschossigen Wohngebäude im Quartier Römerstraße für rund 20 Millionen Euro sollen den Aspekt bezahlbar erfüllen. Die Drei-Zimmer-Wohnung stellt sich Schwamm für maximal 500 Euro kalt im Monat vor. Die Nachverdichtung im Quartier beinhaltet auch den Bau von 70 Mikro-Appartements in einem 14-stöckigen Wohnturm: Für Auszubildende der großen Unternehmen, die solche Angebote suchen, um dem Fachkräftemangel zu beseitigen, oder Angestellte, die auf Zeit hier leben. Zum Quartierskonzept gehören weiter ein fünfgruppiger Kindergartenneubau und 20 Reihenhäuser für Familien sowie ein neues Energiekonzept, das auch von der Abwärme im Netz profitieren soll. Dabei kündigt Eberhardt eine deutliche Aufwertung in der Freiraumgestaltung an, um die Wohnsituation insgesamt zu verbessern. Angesichts dieser Herausforderungen wird ein Rückgang der Eigenkapitalausstattung erwartet.

Zahl der Wohnungssuchenden steigt

Weiter Hand in Hand, wie OB und Schwamm sich die Zusammenarbeit von Stadt und Wohnbau vorstellen, gilt als nötig, weil die Zahl der Wohnungssuchenden noch steigt und viele Aufgaben mit einem sozialen Aspekt zu leisten sind. Dazu gehört aktuell auch die Erweiterung des Familienzentrums, die die Wohnbau macht. Aktuell führt die Wohnbau 750 Namen von überwiegend lokalen Wohnungssuchenden, Tendenz steigend. Die Kartei wird fortlaufend durchforstet, so dass es keine „Leichen“ gebe, heißt es. Aus dem Bestand heraus allerdings lässt sich kaum etwas bewegen. Die Fluktuation liegt bei 5,5 Prozent, weil die Marktlage bei Mietern häufig gegen einen Wechsel spreche.