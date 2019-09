von Ingrid Böhm-Jacob

„Unser Anspruch ist es, so toll zu erklären, dass jeder sagt: Zum ersten Mal habe ich das kapiert.“ Das gelingt Manuela Eder und Ulrike Maunz bei den Energiewegführungen wohl bestens, weil die Stadtführerinnen ihre Begeisterung für Strom sprühen lassen. Das Team besteht mittlerweile aus sechs Frauen. Sie treten individuell auf und pflegen Themenfavoriten. Allen gemeinsam ist die Begeisterung für Objekte und Menschen mit ihren Geschichten, die sich auf einem Rundgang erleben lassen. Die Stadtführerungen der Tourist-Info finden auch bei Schweizer Gästen viel Interesse.

Einmal im Monat tauschen sie Erfahrungen aus

Einmal monatlich treffen sich Gerlinde Schonhardt, Christel Mohr, Ulrike Maunz, Monika Schwarz und Manuela Eder mit Tourismus-Chefin Gabriele Zissel von der WST und Corinna Steinkopf von der Tourist-Info zum „Stadtführersalon“. In lockerer Gesprächsrunde tauschen sie Erfahrungen aus, geben sich Tipps und freuen sich am Erfolg. Denn der spornt an und motiviert zu neuen Ideen. Die entwickeln sie unverkrampft und humorvoll. „Wir sind eine Truppe, die Spaß hat, die Geschichte herauszukitzeln“, bringt es eine Teilnehmerin beim Septembertreffen auf den Punkt, denn „wir sind ein Team und keine Konkurrenz“.

Bis zu fünf Themenführungen jedes Jahr

2004 haben sich Monika Schwarz und Gerlinde Schonhardt als Erste für ihren Einsatz bei der VHS qualifiziert. 100 Fragen beantworteten sie damals schriftlich und hielten eine Prüfungsführung. Denn nicht nur auf das Wissen kommt es an. Genauso wichtig ist es, dieses gewinnend zu vermitteln. „Wir sind durch eine harte Schule gegangen“, bestätigt Monika Schwarz. „Jede hat ihren Stil und es wird nie zweimal genau das Gleiche erzählt“, merkt Ulrike Maunz an. Der Charakter entwickelt sich durch die Teilnehmer. „Wenn die Leute aufmerksam sind, fühlt man das“, weißt Maunz. Bis zu fünf Themenführungen halten die Frauen im Jahr auf Anfrage. Gabriele Zissel macht bei Bedarf ebenso mit.

Von Wasser, Kraftwerk und Energie bis zur Poesie

Die Stadtführungen haben sich ständig weiterentwickelt. Es gibt das Schwerpunktthema Wasser, Kraftwerk und Energie, den klassischen Rundgang, die Architekturroute und den Themenkreis Kunst und Poesie. Sie führen Jahrgangstreffen, Firmengruppen, VHS-Teams, Mitarbeiter des Baudepartements Basel oder eine Abteilung der Feuerwehr. Der Erfolg stellt sich ein, wenn sich die Begeisterung der Führerinnen auf der eineinhalbstündigen Tour auf die Teilnehmer überträgt, diese mehr wissen wollen, persönliche Geschichten beisteuern und eigene Erinnerungen, so dass die Stadtführerinen im Dialog einen Erkenntnisgewinn erhalten.

Selbst Einheimische staunen manchmal nicht schlecht

Wenn Einheimische teilnehmen, kommt es häufig zum stets überraschenden Erlebnis: „Jetzt wohne ich schon so lange hier, aber das habe ich alles noch nicht gesehen.“ Dieses Bekenntnis hört nicht nur Manuela Eder immer wieder. Ulrike Maunz erlebt das genauso. „Jetzt gehe ich mit anderen Augen durch die Stadt“, heißt es. Alle zusammen finden es erstaunlich, wie viele Rheinfelder, ihre Stadt erst bei einer Tour mit ihnen entdecken. „Liebe auf den zweiten Blick“, merkt Gabriele Zissel dazu an. Monika Schwarz freut sich, dass auch die Schweizer Nachbarn langsam zu den Führungen kommen.

Mancher wird vom Saulus zum Paulus

Unlängst hat eine Teilnehmerin gleich ein nächstes Jahrgangstreffen gebucht. „Es geht so langsam in die Köpfe, dass es bei uns auch was zu sehen gibt“, freut sie sich. Alle im Salon sind sich mit Manuela Eder aber einig. Ewigen Nörglern, die an Rheinfelden so viel auszusetzen haben, empfehlen sie an einer Stadtführung teilzunehmen. Da ist schon mancher vom Saulus zum Paulus geworden.

Christel Mohr, die wie Manuela Eder schon mal in Lörrach im Einsatz ist, erklärt: „Ich mache liebend gern die Führungen in Rheinfelden.“ Sie schwärmt von der „Superlage der Stadt am Wasser“, das ein ganz anderes Lebensgefühl vermittle. Auch die Vielfalt der Menschen „ist etwas ganz Besonderes“.

Kontakt: Stadtführungen können bei der Tourist-Info gebucht werden unter Telefon 07623/966 87 20 oder per E-Mail (info@tourismus-rheinfelden.de).