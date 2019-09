SV Herten - BFC Friedlingen SV Herten spielt fast 50 Minuten in Unterzahl und siegt 4:1 gegen Bosporus FC Friedlingen – mit Videos!

Fußball-Bezirksliga: Platzverweis für Marco Romano vor dem Seitenwechsel nach einer Notbremse. Neuzugang Romano Males glänzt als Vorbereiter und mit einem Doppelpack. Gäste vergeben Chance zum Anschlusstreffer am Elfmeterpunkt. In der Nachspielzeit schießt Phil Sailer einen Strafstoß zunächst an die Latte und erzielt dann aber doch noch sein erstes Bezirksliga-Tor