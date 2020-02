von Roswitha Frey

So stürmisch es an diesem Tag draußen zuging, so stürmisch geht es mitunter auch im Innenleben junger Musiker zu. Davon haben die eigenen Titel der Sängerin Céline Huber und des Liedermachers Elto erzählt, die am Montagabend ein Doppelkonzert in der Johanneskirche in Minseln gegeben haben.

Kennenlernen im Pop-Kurs

Der Förderverein der evangelischen Johannesgemeinde hatte die aus Lörrach stammende Sängerin und den Singer-Songwriter aus Berlin eingeladen. Sie traten zunächst in getrennten Sets, zum Schluss gemeinsam auf und verpackten in ihren Liedern persönliche Geschichten über das Leben und die Liebe in eingängigen Melodien. Kennen gelernt hatten sich Céline Huber und Elto bei einem Pop-Kurs in Hamburg. Da die Chemie sofort stimmte, sind sie nun auf einer kleinen Tour im Südbadischen unterwegs und machten Halt in der schmucken Minsler Kirche, die trotz des Sturmtiefs gut gefüllt war.

Lieder mit großer Intimität

Im ersten Programmteil stellte Céline Huber eigene deutschsprachige Lieder aus ihrem Album „Auf der Suche“ vor, einfühlsam und rhythmisch souverän begleitet von dem Basler Gitarristen Gilles Hauert. Zwischen Pop, Folk, Jazz und Rhythm‘n‘Blues bewegt sich die zierliche Vokalistin mit der zarten, glasklaren und sinnlichen Stimme. In ihren Liedern „Ich weiß“, „Verbotene Gefühle“ und „Dein Herz“ singt sie offen, authentisch, voller lyrischer Intimität und Poesie über die Zerbrechlichkeit der Gefühle und Emotionen. „Dein Herz schlägt für jemand anderen“ heißt es in einem dieser berührenden Stücke. Neben eigenen Titeln, in denen sie mit bezaubernder Stimme, einnehmendem Wesen und ehrlichen Texten viel emotionale Nähe zuließ, sang Céline Huber auch ihr Lieblingsliebeslied „Wie du lachst“ von Cassandra Steen, dem sie eine eigene Magie und Note verlieh.

Über das unstete Musikerdasein

Ebenso authentisch und sympathisch kam Elto daher. Der Wahl-Berliner mit österreichischen Wurzeln sang zur Akustikgitarre eigene Lieder auf Englisch. Im Titel „Melody“, der auch etwas melancholisch angehaucht ist, verarbeitet er das unstete Musikerdasein. Gefühlvoll klang sein Liebeslied „Message At The Door“. In „Grace“, was übersetzt Gnade heißt, drückte der junge Musiker auf persönliche Art seine Dankbarkeit gegenüber dem Leben aus.

Zuhörer summen mit

Mit seiner eindringlichen Stimme, unprätentiösen, direkten und zugewandten Art und den poppig-rockigen Melodien eroberte er die Zuhörer im Nu. Neben den selbst geschriebenen Liedern wie „A Girl Like You“ hatte Elto auch eine Cover-Version von „Ho Hey“ dabei, bei dem einige Zuhörer mitsummten.

Gemeinsames Finale

Zum Finale taten sich Céline Huber und ihr Musikerkollege Elto zusammen und sangen hinreißend im Duo „Is This Love“ von Bob Marley sowie zwei eindrückliche Lieder von Elto, „Home“ und das dynamisch-lebhafte „Summernight“. Da haben sich zwei junge Künstler auf der Bühne gefunden, die mit ihrem leidenschaftlichen, tiefgehenden Gesang zart und kraftvoll zugleich die Zuhörer mitnahmen und sogar zum Mitsingen brachten. Bei Glühwein und Häppchen kamen die Besucher am Ende mit den Musikern ins Gespräch.