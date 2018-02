Rheinfelden Die ersten Forellen kehren in die Nollinger Bäche zurück

Mitarbeiter der Technischen Dienste tun viel für die Bachpflege. Siegfried von Au stellt Konzept im Nollinger Ausschuss vor.

Die Bachpflege und der Pflegeplan für die Nollinger Bäche standen im Mittelpunkt der Sitzung des Nollinger Ausschusses. Das Publikumsinteresse hielt sich jedoch in Grenzen, nur wenige interessierte Anlieger waren erschienen, um sich über das offizielle städtische Konzept zu informieren, das der Leiter der Technischen Dienste, Siegfried von Au vorstellte.

Zu Beginn seines Kurzreferates stellte von Au am Mittwochabend zunächst klar, dass das Pflegekonzept und der Pflegeplan vom Bauamt erarbeitet worden sind. Das Bauamt ist auch Auftraggeber gegenüber den Technischen Diensten der Stadt und wird für die Bachpflege auch die notwendigen Gelder beantragen. Der Pflegeplan gehe auf das Jahr 2007 zurück, so Siegfried von Au. Davon betroffen seien alle Rheinfelder Bäche. Die Vorgabe für das Konzept sei damals gewesen, Menschen und Siedlungen vor Hochwasser zu schützen sowie dem Naturschutz in und an den Bachläufen Rechnung zu tragen.

Ein sehr aufwendiger Plan

Der Bachpflegeplan gilt als sehr aufwendig, denn für jeden Bachlauf und für die verschiedenen Bachabschnitte sieht er auch unterschiedliche Pflegemaßnahmen vor. Insofern sei der Pflegeplan je nach Abschnitt ein anderer, so der Leiter der technischen Dienste. Der Plan regle darüber hinaus, mit welchen Prioritäten gepflegt wird und welche Pflegearten je nach Abschnitt vorgesehen sind. Daneben sieht der Plan Auflagen zum Pflanzenaufwuchs und zur Pflegeintensität vor.

Ziel ist es heute, dem Hochwasserschutz und dem Naturschutz an den Bachläufen Rechnung zu tragen. Siegfried von Au betonte in diesem Zusammenhang, dass die Technischen Dienste bereits mehr Bachpflege vornehmen als sie eigentlich müssten. Dies betreffe vor allem die Uferpflege. Mit Blick auf den Hochwasserschutz verwies er darauf, dass durch die städtischen Pflegemaßnahmen in den zurückliegenden zwölf Jahren kein Hochwasser mehr zu beklagen war. Dies gilt auch ganz besonders für den Dorfbach. Auch beobachte man mittlerweile wieder die eine oder andere Forelle im Dorfbach und einige Enten. Von Au geht aufgrund dieser Entwicklung davon aus, dass die Stadt in Sachen Bachpflege richtig gehandelt habe.

Problemfall Ratten

Einige der anwesenden Anlieger am Nollinger Dorfbach bemängelten in der Diskussion indes, dass das von den Technischen Diensten gemähte Gras am Bachbord des Dorfbaches liegen gelassen und nicht mitgenommen werde. Einer will sogar die eine oder andere Ratte beobachtet haben. Siegfried von Au erklärte dazu umgehend, dass oftmals zu nah am Dorfbach stehende Komposter falsch befüllt worden seien. Nur wenn dies der Fall ist, könne es überhaupt zur Rattenplage kommen. Die gewünschten Gräser im Bachlauf seien dafür nicht verantwortlich, betonte auch Patrick Pauli vom Stadtplanungs- und Umweltamt zur Entwarnung. Einen ausdrücklichen Dank richtete Siegfried von Au an alle Bachanlieger, die den Bachlauf an ihren Grundstücken selbst pflegen. Er bat aber gleichzeitig um Mitteilung, damit das abgemähte Gras von den Technischen Diensten auch abgeholt werden kann.

Wer bei Schäden haftet

In Bezug auf Uferabbrüche am Dorfbach im unteren Teil der Zielgasse einigte sich der Nollinger Ausschuss darauf, das Tiefbauamt um einen Sachstandsbericht zu bitten, wie es um etwaige Erosionen am Nollinger Dorfbach bestellt ist.

Siegfried von Au erinnerte in diesem Zusammenhang im Ausschuss auch daran, dass Verbauungen am Ufer des Dorfbachs grundsätzlich nicht erlaubt sind. Einer der Bachanlieger wollte dazu auch wissen, wer denn etwaige Schäden durch das Bachwasser an seinem Privatgrundstück bezahlt, sollte er die von ihm selbst angebrachten Verbauungen entfernen.