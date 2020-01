von Ingrid Böhm

Wer an Markttagen in der Fußgängerzone im Winter unterwegs ist, muss erst mal suchen, ehe er im Zentrum ein Café findet, das auch etwas zum Frühstück bietet. Nachdem „Patané“ gegenüber des Rathauses im Sommer seine Filiale mit Cafébetrieb geschlossen hat, ist gerade in diesem geschäftigen Bereich die Lage unverändert: Der Betrieb ist zu und im Schaufenster hängt die Information „Pächter gesucht“, das Inventar kann übernommen werden.

Die Wirtschaftsförderung ist, wie Elmar Wendland anmerkt, unverändert um eine Nachfolgelösung bemüht. Dass es insgesamt zu wenig Cafés in der Innenstadt gebe, wird aber nicht so gesehen, allenfalls ließe sich sagen so Wendland: „Es könnte ein bisschen mehr sein.“ Dennoch bestehe kein Angebotsmangel, zumal in den warmen Monaten weitere Betriebe mit Außengastronomie wieder in Erscheinung treten, darunter Eiscafés.

„Gute Lösungen finden“

Der Standort des geschlossenen „Patané-Cafés“ gilt für die Wirtschaftsförderung auch als interessant wegen der hohen Frequenz an dieser Stelle. Wirtschaftlich rentieren sich die bestehenden Betriebe im Zentrum nach Einschätzung der WST alle, Schwierigkeiten bereite eher, das Personal dafür zu finden. Dennoch wird weitergesucht: „Wir bleiben am Ball“, an dieser prominenten Stelle, erklärt Wendland. Sie soll sich auf jeden Fall adäquat füllen. Bis sich gute Lösungen finden lassen, dauere aber oft sehr lange, weil die Wirtschaftsförderung „häufig dicke Bretter bohren“ müsse, bis ein Projekt erfolgreich laufe. Grundsätzlich kümmere sich die WST aber um jeden Leerstand.

Wendland sieht das Zentrum insgesamt gastronomisch gut versorgt. Dabei verweist er auch auf den Hieber-Markt, der umbaut, was eine weitere Aufwertung bedeute. Zum Jammern gebe es somit keinen wirklichen Grund.