von Rolf Reißmann

Seit nunmehr vier Jahren bemühen sich Verwaltung und viele ehrenamtliche Helfer in Rheinfelden um den Aufbau der engagierten Stadt. Am Samstag haben sich knapp 30 Mitstreiter zu einem intensiven Gedankenaustausch zu diesem Thema getroffen. Bis 2020 soll eine konkrete Strategie erarbeitet werden, um die vielfältige ehrenamtliche Arbeit zielstrebiger und effektiver zu führen.

Die Schwerpunkte Zwei Arbeitsgruppen – eine Frauen- und eine Männergruppe – berieten Details. Bei den Frauen standen die Formen der Anerkennung ehrenamtlicher Mitwirkung im Mittelpunkt, um weitere Mitstreiter zu gewinnen. „Erfolg ist doch bereits die erste Wertschätzung,“ erklärte Birgitt Kiefer, Geschäftsführerin des Familienzentrums. „Das Stadtgärtle ist gelungenes Beispiel dafür, wie Altersgruppen, Herkunft, Interessen und Fähigkeiten verknüpft werden können, das ist ein unaufgesetztes Miteinander.“ In der Arbeitsgruppe Männer wurde die Bedeutung freiwilliger Mitarbeit an Schulen hervorgehoben. Dort gelinge es vielfach gut, jene zu erreichen, die aus inaktiven Familien kommen.

In Deutschland bemühen sich derzeit rund 50 Orte als engagierte Städte um eine neue Ordnung des bürgerschaftlichen Engagements. Nikolaus Sigrist von der Akademie für Ehrenamtlichkeit aus Berlin nannte unter anderem Cuxhaven, Flensburg und Görlitz als Beispiele. „Schließlich geht es dabei um Visionen des Zusammenlebens von Einwohnern mit lokal sehr unterschiedlichen Lebensvoraussetzungen, dazu sind Vereine, Behörden, Einrichtungen viel besser als bisher miteinander in Kontakt zu bringen und neue Wirksamkeit zu erreichen“, beschrieb er. Stefanie Franosz, Leiterin des Bürgertreffpunkts Gambrinus, wies zudem darauf hin, dass die bisher breite Förderung künftig so nicht mehr gewährt werde. Stattdessen erhielten nur noch konkrete Projekte unmittelbare Unterstützung durch Land und Bund.

Gerade deshalb sei es wichtig, mit klarer Strategie notwendige Aufgaben und Strukturen so zu ordnen, damit die freiwillige Mitarbeit der Einwohner bei sozialen und gesellschaftlichen Aufgaben wirkungsvoll eingesetzt wird. Dazu gelte es, Netzwerke auszubauen, Rahmenbedingungen klar festzulegen und die Anerkennungskultur deutlich auszubauen, um Bereitschaft zum Mitwirken zu schaffen.

Nicht immer gehe es dabei um finanzielle Förderung, eine wertvolle Hilfe könne schon die Bereitstellung von Räumen für diese Arbeit sein. Um möglichst alle Potenziale auszunutzen, soll der Austausch mit anderen Städten vorangetrieben werden. Schnell kamen die Teilnehmer des Treffens in rege Diskussionen. Zahlreiche Hinweise bezogen sich auf die praktische Umsetzung dieser Vorhaben. So empfahlen sie, die Materialien für die Öffentlichkeit stets leicht und verständlich zu verfassen.

Die Vielsprachigkeit der Einwohner finde bereits jetzt Berücksichtigung, sei aber ausbaufähig. Ein Tipp war, bei der Übergabe der Neubürgertaschen den gerade zugezogenen Einwohnern noch mehr Anregungen zur freiwilligen Mitarbeit zu geben. Mehrfach wurde angesprochenen, dass nur wenige Jugendliche und junge Erwachsene an der freiwilligen Mitarbeit beteiligt sind. Dies könne aber daran liegen, dass die neuen Kommunikationsformen immer noch zu wenig Berücksichtigung finden. Empfohlen wurde, eine digitale Plattform für ehrenamtliche Helfer anzulegen, die informiert und den Gedankenaustausch anregt und vor allem Ideen für Verbesserungen sammelt.

Es wurde darauf hingewiesen, dass freiwillige Mitarbeit mit unterschiedlichen Voraussetzungen der Teilnehmer ablaufe. So sei die Zeit, in der freiwillige Tätigkeit an jahrelange Vereinsmitgliedschaft gebunden war, vorbei. Heute möchten sich Helfer weder zeitlich noch thematisch festlegen. So sei bei Beschäftigten der Industrie, die wissen, dass sie nur für begrenzte Zeit in der Stadt leben, nicht die Form, sondern nur das Engagement wichtig. Auch junge Einwohner möchten sich nicht unbegrenzt festlegen. Am Dienstag wird die Strategie im Sozialausschuss beraten.